Navratri Day 1 Bhog 2025 : नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री को लगाएं आलू के हलवे का भोग, नोट करें रेसिपी
Shardiya Navratri 2025 Day 1 Bhog Recipe : अगर आप भी मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए घी से बने प्रसाद का भोग लगाना चाहते हैं तो ट्राई करें आलू के हलवे का भोग। आलू का हलवा ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी है बल्कि बनाने में भी बेहद आसान है।
शारदीय नवरात्रि का आरंभ आज यानी 22 सितंबर से हो चुका है। मां दुर्गा के भक्तों के लिए नवरात्रि के व्रत खास महत्व रखते हैं। इन नौ दिनों में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए मां के अलग-अलग स्वरूपों को उनका प्रिय भोग अर्पित किया जाता है। बता दें, नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना से होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, मां शैलपुत्री को घी और घी से बने व्यंजन अत्यंत प्रिय हैं। माना जाता है कि मां को घी का भोग लगाने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर आप भी मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए घी से बने प्रसाद का भोग लगाना चाहते हैं तो ट्राई करें आलू के हलवे का भोग। आलू का हलवा ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी है बल्कि बनाने में भी बेहद आसान है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं मां शैलपुत्री के भोग के लिए कैसे बनाएं आलू के हलवे का प्रसाद।
आलू का हलवा बनाने के लिए सामग्री
-4 मीडियम साइज उबले हुए आलू
-5 बड़े चम्मच देसी घी
-1/2 कप चीनी
-1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर
-हलवे में डालने के लिए सूखे मेवे (काजू, बादाम, किशमिश)
-1/4 कप पानी या दूध
आलू का हलवा बनाने का तरीका
आलू का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले आलू धोकर उबाल लें। इसके बाद उबले हुए आलू को छीलकर अच्छी तरह मैश कर लें ताकि उसमे गांठें न रहें। अब एक भारी तले का पैन लेकर उसमें देसी घी डालकर गर्म करें। घी गर्म होने पर इसमें मैश किए हुए आलू डालकर मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें। जब आलू का रंग सुनहरा होने के साथ घी छोड़ने लगें तो इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालकर मिक्स करें। अब इसमें जरूरत अनुसार दूध मिलाते हुए चलाएं। आखिर में हलवे में डालने के लिए सूखे मेवे (काजू, किशमिश, बादाम) घी में भूनकर हलवे में मिला दें। मां शैलपुत्री को भोग लगाने के लिए आलू के हलवे का भोग बनकर तैयार है।
