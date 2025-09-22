Navratri Day 1 Bhog 2025 : नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री को लगाएं आलू के हलवे का भोग, नोट करें रेसिपी

शारदीय नवरात्रि का आरंभ आज यानी 22 सितंबर से हो चुका है। मां दुर्गा के भक्तों के लिए नवरात्रि के व्रत खास महत्व रखते हैं। इन नौ दिनों में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए मां के अलग-अलग स्वरूपों को उनका प्रिय भोग अर्पित किया जाता है। बता दें, नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना से होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, मां शैलपुत्री को घी और घी से बने व्यंजन अत्यंत प्रिय हैं। माना जाता है कि मां को घी का भोग लगाने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर आप भी मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए घी से बने प्रसाद का भोग लगाना चाहते हैं तो ट्राई करें आलू के हलवे का भोग। आलू का हलवा ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी है बल्कि बनाने में भी बेहद आसान है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं मां शैलपुत्री के भोग के लिए कैसे बनाएं आलू के हलवे का प्रसाद।