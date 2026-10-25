शरद पूर्णिमा पर बनानी है खीर? 5 लोगों के लिए कितना दूध, चावल और चीनी चाहिए, जानें सही रेशियो
शरद पूर्णिमा के खास दिन पर खीर बनाने का प्लान कर रही हैं, तो हम आपके लिए सबसे सरल रेसिपी लेकर आए हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि 5 लोगों की खीर बनाने के लिए कितना चावल, दूध लगेगा।
शरद पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है और कहा जाता है कि इस रात चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होकर चमकता है। चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखने की परंपरा सालों से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस रात चंद्रमा से अमृत बरसता है, जिससे मानसिक और शारीरिक लाभ होता है। अगर आप भी शरद पूर्णिमा के खास दिन पर खीर बनाने वाले हैं, तो हम आपको खीर बनाने की सबसे सरल और टेस्टी रेसिपी बताने जा रहे हैं। इस रेसिपी से आपकी खीर परफेक्ट रहेगी और गाढ़ी भी। साथ ही अगर 5 लोगों के हिसाब से खीर बना रहे हैं, तो कितना दूध, चावल, चीनी लगेगा ये भी जानेंगे।
5 लोगों के लिए खीर बनाने में कितना सामान लगेगा?
दूध: 1.5 लीटर
चावल: 75 ग्राम (लगभग ⅓ कप)
चीनी: 100-125 ग्राम (स्वादानुसार)
इलायची पाउडर: ½ छोटा चम्मच
काजू: 8-10
बादाम: 8-10
किशमिश: 1 बड़ा चम्मच
केसर: कुछ धागे
चावल-दूध को करें तैयार
सबसे पहले खीर के लिए चावल को तैयार करना है। चावल को 2-3 पानी से धोकर करीब आधे घंटे के लिए भिगोकर रख देना है। चावल जब तक भीग रह हैं, तब तक आप खीर के लिए दूध पकाएं। बड़े भगोने या पतीले में डेढ़ लीटर दूध को डालकर पकाना शुरू करें। दूध खौल जाने के बाद उसे धीमी आंच पर पकाते रहें और साथ में केसर के कुछ धागे डाल दीजिए।
खीर बनाने के लिए डालें चावल
भीगे हुए चावल को करीब आधे घंटे के बाद खौल रहे दूध में डाल दीजिए। अब लगातार थोड़ा चलाते हुए धीमी आंच पर करीब 30-40 मिनट तक खीर को पकाना है। ध्यान रखें कि बीच-बीच में चलाएं वरना चावल तले में चिपक जाएगा। जब दूध गाढ़ा दिखने लगे, तब समझ लीजिए कि आपकी खीर तैयार होने वाली है।
चीनी-ड्राई फ्रूट्स भी मिलाएं
जब दूध गाढ़ा होने लगे, तब आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाना है लेकिन काजू-बादाम-किशमिश को थोड़ा घी में रोस्ट कर लें। रोस्टेड नट्स डालने से स्वाद और अच्छा आता है। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर, तले हुए काजू-बादाम और किशमिश डालें। फिर 5 मिनट तक पका लें। बस आपकी खीर बनकर तैयार है।
ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखें
खीर को थोड़ी देर भगोने में ही ठंडा होने दीजिए और फिर उसे किसी बर्तन में निकालकर फ्रिज में स्टोर करें। अगर आपको तुरंत खानी है, तो ये तरीका अपनाएं। रातभर चंद्रमा के नीचे रखना है, तो बाहर ही रहने दें। खीर को बाहर रखने से पहले ऊपर से जाली वाले कपड़े से कवर कर लें या किसी प्लेट से ढक दें।
खीर का सही रेशियो
1 लीटर दूध में लगभग 50 ग्राम चावल लें। अगर आपको खीर ज्यादा गाढ़ी पसंद है, तो चावल की मात्रा थोड़ी बढ़ाकर 60 ग्राम प्रति लीटर कर सकते हैं। 5 लोगों की खीर में चीनी 125 ग्राम तक सही रहेगी लेकिन अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो उसे बढ़ा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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