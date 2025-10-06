शरद पूर्णिमा पर जरूर बनाई जाती है खीर, नोट करें ये टेस्टी रेसिपी sharad purnima 2025 kheer recipe how to make mouth watering kheer for kojagari Purnima recipe in hindi, रेसिपी - Hindustan
शरद पूर्णिमा पर जरूर बनाई जाती है खीर, नोट करें ये टेस्टी रेसिपी

Sharad Purnima Kheer Recipe: चांदनी रात में खीर रखने के लिए चांदी या कांच के बर्तनों का उपयोग करना पारंपरिक माना जाता है। माना जाता है कि चांदी चंद्रमा की ऊर्जा को अवशोषित करती है। तो अगर आप भी इस शरद पूर्णिमा अपने घर पर सुख, सौभाग्य और सफलता की बारिश चाहते हैं तो इस तरह बनाएं खीर का प्रसाद।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 09:54 AM
Sharad Purnima Kheer Recipe: हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा 2025 का त्योहार मनाया जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्तूबर 2025 को मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस दिन चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी शीतल किरणों से अमृत की वर्षा होती हैं। इस दिन चांद की रोशनी में खीर बनाकर रखने का खास महत्व माना गया है। जिसे अगली सुबह प्रसाद के रूप में खाने का विधान है। बता दें, चांदनी रात में खीर रखने के लिए चांदी या कांच के बर्तनों का उपयोग करना पारंपरिक माना जाता है। माना जाता है कि चांदी चंद्रमा की ऊर्जा को अवशोषित करती है। तो अगर आप भी इस शरद पूर्णिमा अपने घर पर सुख, सौभाग्य और सफलता की बारिश चाहते हैं तो इस तरह बनाएं खीर का प्रसाद।

शरद पूर्णिमा की खीर बनाने के लिए सामग्री

-1/4 कप बासमती चावल

-1 लीटर फुल क्रीम दूध

-1/2 कप चीनी

-8-10 (गर्म दूध में भिगोए हुए) केसर के धागे

-1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

-10-12 पतले कटे हुए बादाम

-8-10 पतले कटे हुए पिस्ता

-8-10 कटे हुए काजू

-1 बड़ा चम्मच किशमिश

-1 छोटा चम्मच घी

शरद पूर्णिमा की खीर बनाने का तरीका

शरद पूर्णिमा की खीर बनाने के लिए सबसे पहले चावल को 2-3 बार धोकर आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद चावल का पानी निकालकर हल्का सा चावल को मसल लें या मिक्सी में एक बार चला लें ताकि दाने थोड़े से टूट जाएं। ऐसा करने से खीर जल्दी गाढ़ी हो जाती है। इसके बाद एक कड़ाही में 1 छोटा चम्मच घी गरम करके उसमें मसले हुए चावल डालकर धीमी आंच पर 2 मिनट तक हल्का भून लें। ऐसा करने से खीर का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब एक भारी तले वाले बड़े बर्तन में दूध गरम करें। जब दूध में उबाल आ जाए तो आंच धीमी करके उसमें भुने हुए चावल डालकर लगातार चलाते रहें ताकि चावल तले से लगकर जल ना जाएं।

आंच को धीमा रखते हुए खीर को धीरे-धीरे पकने दें। हर 2-3 मिनट में चलाते रहें। जब चावल पूरी तरह से पक जाएं और दूध गाढ़ा होकर आधा हो जाए (इसमें लगभग 45-60 मिनट लग सकते हैं), तो इसमें चीनी, केसर वाला दूध, कटे हुए बादाम, पिस्ता, काजू और किशमिश डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं और 5-7 मिनट और पकाएं ताकि चीनी घुल जाए और मेवों का स्वाद खीर में समा जाए। गैस बंद करने से पहले खीर में इलायची पाउडर डालना ना भूलें। अब तैयार खीर को एक साफ कांच या चांदी के बर्तन में निकालकर शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे (जाली या कपड़े से ढककर) चंद्रमा की रोशनी में 3-4 घंटे या पूरी रात के लिए रख दें। सुबह इस अमृतमयी खीर का सेवन करें। इसे ठंडा या हल्का गरम परोस सकते हैं।

Sharad Purnima Kab Hai

