बाजार वाली छोड़िए! सावन में घर पर बनाएं पतली-पतली सेवइयां, बस 1 ट्रिक से मिलेगा परफेक्ट रिजल्ट
सावन के महीने में घरों में मीठे पकवान बनते हैं और लोग मजे से खाते हैं। अगर आप सेवइयां पसंद करते हैं लेकिन बाजार से नहीं खरीदना चाहते, तो आज हम आपके लिए घर पर सेवइयां बनाने की आसान रेसिपी लेकर आए हैं।
सावन के महीने में लोगों के घरों में खीर, सेवइंया, सूतफेनी जैसे मीठे पकवान बनते हैं और लोग बड़े चाव से खाते हैं। वैसे तो हम में से ज्यादातर लोग सेवइयां बाजार से खरीद लेते हैं और फिर उसे बनाकर खाते हैं लेकिन आजकल बाजार वाली चीजों से भरोसा उठ चुका है। हर चीज में नकली केमिकल कलर, मिलावट हो रही है, ऐसे में क्यों ना आप सेवइयां घर पर बना लें। अगर आप भी सेवइयां खाने के शौकीन हैं लेकिन बाजार वाली नहीं खाना चाहते हैं, तो घर पर बनाएं। सेवइयां घर पर बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज हम आपको सेवइयां बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका बताने जा रहे हैं, जिसमें न ज्यादा समय लगेगा और न ही सामान।
सेवइयां बनाने के लिए सामग्री
2 कप गेहूं का आटा या बारीक सूजी
1 चम्मच घी
1 चुटकी नमक
पानी
सेवइयां बनाने की आसान विधि
- सबसे पहले आटे को नमक और घी मिलाकर गुनगुने पानी की मदद से सख्त गूंध लें। इसे 20-30 मिनट ढककर रख दें। अगर आप 2 कप आटा ले रहे हैं, तो उसमें आधा कप सूजी मिला दें। इससे कुरकुरापन आ जाएगा और आटा थोड़ा सख्त ही रहेगा।
- अगर आपके पास सेव मेकर है, तो उसमें आटे को डालकर पतली-पतली सेवइयां निकाल लें। इन्हें निकालने से पहले थाली पर सूती कपड़ा बिछाएं और उसी पर सेवइयां गिराएं। इन्हें निकालने के बाद छूना नहीं है, सूखने के लिए 3-4 घंटे तक छोड़ देना है।
- अगर सेव मेकर नहीं है, तो छोटी लोई बनाकर पतला-पतला रोटी की तरह बेल लें। बेलने के बाद हल्का सा आटा छिड़कें और फिर चाकू से जितना पतला हो सके उतना महीन काट लें। इस तरह से आप बिना मशीन के भी सेवइयां बना सकते हैं।
- जब आपकी सेवइयां पूरी तरह से सूख जाए तब कड़ाही को गर्म करें और उसमें कुछ डालना नहीं है। बस सेवइयों को डालकर हल्का रोस्ट कर लें। इसके बाद आप एयरटाइट डिब्बे में इन्हें स्टोर कर सकते हैं। अगर आप बनाने के बाद रोस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो जब भी सेवइयां बनाएं उससे पहले भून लें।
- सेवइयां बनाने के लिए आप दूध गर्म करें और उसमें सेवइयों को भिगोकर रख दें। ऊपर से चीनी और इलायची कूटकर डालें। अगर आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू-बादाम भी डाल सकते हैं। फिर बस आपकी सेवइयां बनकर तैयार है। ध्यान रहें कि सेवइयां अच्छे से रोस्ट कर ली हो, तभी इसका स्वाद अच्छा आएगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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