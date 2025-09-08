बच्चों के स्कूल टिफिन के लिए बनाएं पनीर पालक सैंडविच, नोट करें ईजी हेल्दी रेसिपी
Paneer Spinach Sandwich : स्कूल लंच बॉक्स के लिए इस तरह की रेसिपी काफी पसंद की जात हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन रेसिपी को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और ये खाने में भी टेस्टी होती हैं।
अगर आप सुबह के नाश्ते में बच्चे को कुछ हेल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी बनाकर देना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं पनीर पालक सैंडविच। यह रेसिपी जल्दी बनने के साथ खाने में भी काफी हेल्दी है। स्कूल लंच बॉक्स के लिए इस तरह की रेसिपी काफी पसंद की जात हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन रेसिपी को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और ये खाने में भी टेस्टी होती हैं। सैंडविच में मौजूद पनीर में कैल्शियम होने से यह हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाता है जबकि पालक आयरन की कमी पूरी करने में मदद करता है। अगर आप भी सुबह की भागदौड़ से बचना चाहती हैं तो ट्राई करें टेस्टी हेल्दी रेसिपी पनीर पालक सैंडविच।
पनीर पालक सैंडविच बनाने के लिए सामग्री
-4 स्लाइस ब्रेड
-1 कप कद्दूकस किया हुआ पनीर
-1 कप बारीक कटी हल्की उबाली हुई पालक
-1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज
-1 छोटा बारीक कटा हुआ टमाटर
-1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च
-आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
-आधा छोटा चम्मच चाट मसाला
-नमक स्वादानुसार
-1 बड़ा चम्मच बटर
पनीर पालक सैंडविच बनाने का तरीका
पनीर पालक सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले पालक को अच्छी तरह धोकर 2 मिनट के लिए उबाल लें। इसके बाद उबली हुई पालक को बारीक काटकर एक बाउल में कद्दूकस किया हुए पनीर, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च के साथ डाल दें। इसके बाद बाउल में नमक, काली मिर्च पाउडर और चाट मसाला मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब ब्रेड की स्लाइस पर हल्का बटर लगाकर पनीर और पालक का मिश्रण भरकर दूसरी ब्रेड से कवर कर दें। इसके बाद सैंडविच को तवे पर क्रिस्पी होने तक हल्का सा सेंक लें। आपका टेस्टी और हेल्दी पनीर पालक सैंडविच बनकर तैयार है। इस गर्मागर्म सैंडविच को टोमैटो केचअप या हरी चटनी के साथ सर्व करें।
