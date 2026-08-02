Vrat Recipe: सोमवार व्रत में पिएं ड्राईफ्रूट्स स्मूदी, पीते ही दूर होगी कमजोरी और आएगी ताकत

सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हो गया है और इस महीने में आने वाले सभी सोमवार खास होते हैं। हिन्दू धर्म में सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। इस दिन को भगवान शिव को प्रसन्न करने, मनचाहा वर पाने और जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। सोमवार व्रत के लिए ज्यादातर लोग दिनभर भूखा रहते हैं और शाम के समय व्रत खोलने के लिए कुछ फलों को खाते हैं। लेकिन अगर आप दिनभर भूखा नहीं रह सकते हैं तो फलाहारी खाने की चीजें खा सकते हैं। यहां हम ड्राई फ्रूट्स स्मूदी बनाने का तरीका बता रहे हैं। ये आप सुबह के समय ब्रेकफास्ट के तौर पर पी सकते हैं। इसे पीने के बाद आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी और आप दिनभर एनर्जेटिक भी रहेंगे। ये एक बेहतरीन व्रत वाली ड्रिंक है जिसे बनाना काफी आसान है। सीखिए कैसे बनाएं-