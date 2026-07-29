सावन सोमवार पर मिठास घोल देगा ये कलाकंद, नोट कर लें आसान रेसिपी
सावन सोमवार व्रत के पहले दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घर पर बनाएं स्वादिष्ट और आसान कलाकंद। दूध से तैयार यह मिठाई भोग के साथ-साथ परिवार के लिए भी खास मिठास लेकर आएगी।
सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दौरान ज्यादातर भक्त सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और भोलेनाथ को अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग लगाते हैं। अगर आप भी पहले सावन सोमवार का व्रत रखने वाले हैं, तो इस बार बाजार की मिठाई लाने के बजाय घर पर ही स्वादिष्ट कलाकंद बना सकते हैं।
कलाकंद दूध से बनने वाली ऐसी मिठाई है, जो खाने में नरम, हल्की और स्वाद में बेहद खास होती है। इसे बनाने के लिए ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। दूध, चीनी और कुछ मेवों की मदद से आप आसानी से घर पर शुद्ध और स्वादिष्ट कलाकंद तैयार कर सकते हैं।
कलाकंद बनाने के लिए सामग्री
दूध – 2 लीटर
नींबू का रस – 2 चम्मच
चीनी – स्वाद अनुसार
इलायची पाउडर – आधा चम्मच
कटे हुए बादाम और पिस्ता – सजाने के लिए
घर पर कलाकंद बनाने की आसान विधि
- दूध को अच्छी तरह पकाएं: सबसे पहले एक भारी तले वाले बर्तन में दूध डालकर मध्यम आंच पर गर्म करें। दूध को बीच-बीच में चलाते रहें ताकि वह नीचे ना लगे। दूध को तब तक पकाएं जब तक वह थोड़ा गाढ़ा ना होने लगे।
- दूध से बनाएं छेना: अब दूध में थोड़ा-थोड़ा करके नींबू का रस डालें और धीरे-धीरे चलाएं। कुछ देर बाद दूध फट जाएगा। इसके बाद इसे कपड़े से छान लें और अतिरिक्त पानी निकाल दें। तैयार छेने को हल्का सा दबाकर नरम रखें।
- कलाकंद को दें मिठास: अब इस छेने को दोबारा गाढ़े दूध में मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं। इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालकर लगातार चलाते रहें। जब मिश्रण गाढ़ा होकर बर्तन छोड़ने लगे, तो गैस बंद कर दें।
- जमाने का तरीका: एक थाली या डिब्बे में थोड़ा घी लगाकर कलाकंद का मिश्रण फैला दें। ऊपर से बादाम और पिस्ता डालकर हल्का दबाएं। इसे कुछ घंटे के लिए ठंडा होने दें। जमने के बाद मनपसंद आकार में काट लें।
कलाकंद बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान
- कलाकंद के लिए हमेशा ताजा दूध का इस्तेमाल करें।
- दूध पकाते समय लगातार चलाते रहें, इससे स्वाद बेहतर आता है।
- ज्यादा चीनी डालने से मिठाई का स्वाद बिगड़ सकता है, इसलिए मात्रा संतुलित रखें।
- कलाकंद को अच्छी तरह जमने का समय दें, तभी इसका सही स्वाद आएगा।
सावन सोमवार के पावन अवसर पर घर में बनी मिठाई से भगवान शिव को भोग लगाना ना सिर्फ आसान है, बल्कि इससे पूजा में अपनापन भी जुड़ जाता है। इस बार व्रत में बाजार की मिठाई की जगह ताजा और स्वादिष्ट कलाकंद जरूर बनाकर देखें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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