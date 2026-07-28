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Sawan 2026: सावन में बनाएं परफेक्ट मीठे घेवर, ये रेसिपी कर लें नोट

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
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Sawan 2026: सावन के त्योहार घेवर के बिना अधूरे लगते हैं। अब बाजार से इन्हें लाना तो आसान है लेकिन एथेंटिक देसी घी का स्वाद चाहिए तो आप घर पर बनाकर ट्राई करें। इंस्टाग्राम पर शेयर इस वीडियो से आपके सारे घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे।

ghewar recipe
घेवर बनाने के लिए ये रेसिपी ट्राई करें

सावन का महीना शुरू होने के साथ ही त्योहारों का भी सिलसिला चल पड़ता है। और, घी और चीनी की चाशनी में पगे घेवर तीज से लेकर नागपंचमी और सावन के त्योहारों में खूब बनते हैं। आमतौर पर इसे लोग मार्केट से खरीदकर लाते हैं। लेकिन घर के बनीं मिठाईयों का स्वाद ही अलग होता है। अगर आप इस साल अपने हाथों से घेवर बनाना चाहती हैं तो इस सीक्रेट रेसिपी को जरूर नोट कर लें। जिसकी मदद से आपके सारे घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और खाने में स्वादिष्ट भी होंगे। वैसे तो घर में घेवर बनाना काफी मुश्किल होता है और ये परफेक्ट तरीके से बन नहीं पाते लेकिन इस रेसिपी वीडियो की मदद से आपके घेवर बिल्कुल बाजार जैसे बनकर रेडी होंगे। तो बस फटाफट से नोट कर लें घेवर बनाने की ये रेसिपी।

घेवर बनाने की सामग्री

देसी घी चार चम्मच

बर्फ का बड़ा टुकड़ा

मैदा एक कप

दूध एक चौथाई कप और साथ में चार चम्मच

बेसन एक से डेढ़ कप

आटा एक से डेढ़ कप

ठंडा पानी दो कप

देसी घी

नींबू आधा

चाशनी बनाने के लिए

दो कप चीनी

एक से डेढ़ कप पानी

इलायची

नींबू का रस एक चम्मच

केसर के धागे

मिल्क पाउडर

परफेक्ट घेवर बनाने की रेसिपी

  • घेवर को बिल्कुल बाजार जैसा बनाना है तो वीडियो में बताए तरीके के हिसाब से बनाएं।
  • सामग्री की नाप को भी इतना ही रखें, फिर देखें कैसे परफेक्ट गोल, जालीदार घेवर बनकर रेडी होंगे।
  • सबसे पहले किसी बड़ी परात में पिघला हुआ चार चम्मच देसी घी लें।
  • अब एक बड़ा टुकड़ा बर्फ का लें जिसे आप हाथ में आसानी से पकड़ सकें।
  • इस बर्फ की मदद से घी को आप जैसे घिसेंगी वो जमने लगेगा और आपको सारा घी जमाकर क्रीम जैसा बना लेना है।
  • बस अब इसमे मैदा डालें और हाथ से सारे घी में मिक्स करें।
  • अब लगभग एक चौथाई कप दूध डालें और साथ में तीन से चार चम्मच दूध और डालकर मिक्स करें।
  • फिर से बेसन और गेंहू का आटा दोनों एक से डेढ़ कप तक डालें।
  • अब बिल्कुल ठंडा पानी दो कप डालें और सबको हाथ से घोल लें। ये बिल्कुल पतला घोल बनकर तैयार होगा।
  • जरूरत के मुताबिक थोड़ा ठंडा पानी और डालें जिससे घोल बिल्कुल पतला बन जाए।
  • अब इस घोल को छान लें जिससे किसी तरह की गुठली ना रह जाए।
  • अब किसी बड़े से तसले में ढेर सारी बर्फ वाले पानी को भरें और उसके बीच में घोल के कटोरे को रख दें।
  • भगोने में देसी घी डालकर गर्म करें।
  • और, घोल में आधे नींबू का रस डाल दें। इस नींबू के रस को डालने से परफेक्ट जाली बनेंगी।
  • घी जब मीडियम गर्म हो जाए तो करछूल से घोल को डालें।

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  • पतला घोल होने की वजह से ये किनारे होता जाएगा।
  • लेकिन एक लकड़ी की डंडी को लेकर घी में घोल को एक साइड करते जाएं जिससे बीच में इकट्ठा ना हो और गोल, जालीदार घेवर बनने में मदद हो।
  • धीरे-धीरे बनाएंगी तो सारे घेवर बिल्कुल परफेक्ट जालीदार बनकर तैयार होंगे।
  • गैस की दूसरी तरफ एक तार की चाशनी केसर, इलायची डालकर तैयार करें और घेवर के ऊपर डालें।
  • स्वाद बढ़ाने के लिए रबड़ी तैयार कर उसे डालें। बारीक कटे बादाम पिस्ता सजाएं और बिल्कुल मार्केट जैसे घेवर बनकर तैयार होंगे।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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