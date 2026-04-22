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गर्मियों में सत्तू को बनाएं अपना साथी, जरूर ट्राई करें यें 4 रेसिपीज

Apr 22, 2026 09:43 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मियों के लिए सत्तू को सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसका इस्तेमाल अलग-अलग तरह की चीजों को बनाने के लिए किया जा सकता है। यहां सत्तू की 4 रेसिपीज बता रहे हैं जिन्हें आप भी ट्राई कर सकते हैं।  ⁠

गर्मियों में सत्तू को बनाएं अपना साथी, जरूर ट्राई करें यें 4 रेसिपीज

सत्तू एक सुपरफूड है जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि गर्मियों में शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें फाइबर और प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा सत्तू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर का लेवल अचानक नहीं बढ़ाता। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसलिए भीषण गर्मी में सत्तू का शरबत पीने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और यह आपको लू से बचाने में मदद करता है। शरबत के अलावा सत्तू से कई तरह की डिशेज तैयार की जा सकती हैं। यहां हम 4 रेसिपीज बता रहे हैं जिन्हें सत्तू का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। सीखिए, सत्तू से बनने वाली 4 रेसिपीज-

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1) सत्तू शरबत

बिहार और उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा फेमस ड्रिंक जिसे लोग गर्मियों में पीना पसंद करते हैं वह है सत्तू का शरबत। इस ड्रिंक को नमकीन प्रोटीन शेक कहा जाता है। जिसे बनाने के लिए एक गिलास ठंडे पानी में 2 बड़े चम्मच सत्तू मिलाएं। फिर इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, नींबू का रस और बारीक कटी हरी मिर्च और हरा धनिया मिलाएं। चाहें तो मीठा शरबत भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मसालों की जगह गुड़ पाउडर और एक चुटकी इलायची डालें।

2) सत्तू पराठा

पौष्टिक, प्रोटीन से भरपूर पराठा खाना है तो सत्तू का टेस्टी पराठा बनाकर तैयार करें। इसे खाने के बाद आपको घंटों तक भूख नहीं लगेगी। इसे बनाने के लिए सत्तू को अचार के मसाले के साथ मिक्स करें। फिर इसमें कटे हुए प्याज, लहसुन और कलौंजी को साथ मिलाकर मिक्स तैयार करें। फिर इसे गेहूं के आटे की लोइयों में भरकर घी में तवे पर सेकें। इसे बैंगन भरता या दही के साथ परोसें।

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3) सत्तू लड्डू

मीठा खाने के शौकीनों के लिए सत्तू का लड्डू बेहतरीन ऑप्शन है। इसे बनाने के लिए सत्तू को पिघले हुए घी, पिसी हुई गुड़ या चीनी और चुटकी भर इलायची पाउडर के साथ मिलाएं। फिर छोटे-छोटे लड्डू बना लें। फटाफट बनने वाले ये लड्डू पोषण से भरपूर होते हैं।

4) लिट्टी चोखा

बिहार की फेमस डिशेज में से एक लिट्टी चोखा की लिट्टी को मसालेदार सत्तू की फिलिंग से तैयार किया जाता है। इसकी फिलिंग भी पराठे जैसी ही होती है, लेकिन इसमें आमतौर पर अदरक और नींबू का रस ज्यादा होता है। पारंपरिक तरह से आटे के गोलों को गोबर के उपलों या कोयले पर सेका जाता है, फिर पिघले हुए घी में भिगोकर चोखा के साथ सर्व किया जाता है।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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