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No Sugar Mango Smoothie: चीनी छोड़िए, प्रोटीन चुनिए! सारा तेंदुलकर की स्पेशल मैंगो स्मूदी रेसिपी

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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No Sugar Mango Smoothie: अगर आप गर्मियों में बिना चीनी वाली हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक की तलाश में हैं, तो सारा तेंदुलकर की ये प्रोटीन-रिच मैंगो स्मूदी जरूर ट्राई कर सकते हैं। यह स्वाद, ताजगी और पोषण का बेहतरीन मेल है। इसे बनाना भी एकदम आसान है।

No Sugar Mango Smoothie: चीनी छोड़िए, प्रोटीन चुनिए! सारा तेंदुलकर की स्पेशल मैंगो स्मूदी रेसिपी

फिट रहने के लिए सिर्फ कम खाना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही चीजें खाना भी उतना ही जरूरी है। यही वजह है कि आजकल कई लोग अपनी डाइट में ऐसी ड्रिंक्स शामिल कर रहे हैं, जो स्वाद के साथ शरीर को जरूरी पोषण भी दें।

सारा तेंदुलकर भी अपनी फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उनकी बिना चीनी वाली प्रोटीन मैंगो स्मूदी ऐसी ही एक आसान रेसिपी है, जो आम की नेचुरल मिठास, प्रोटीन और पोषक तत्वों का अच्छा मेल है। यह स्मूदी ना सिर्फ गर्मियों में ताजगी देती है, बल्कि लंबे समय तक पेट भरा रखने में भी मदद करती है। अगर आप स्वाद और सेहत के बीच सही संतुलन चाहते हैं, तो यह आसान रेसिपी आपकी डाइट का हिस्सा जरूर बन सकती है।

स्मूदी बनाने के लिए सामग्री

एक कप जमे हुए आम के टुकड़े (Frozen Mango)

एक कप बिना चीनी वाला बादाम का दूध

एक चम्मच प्रोटीन पाउडर

एक बड़ा चम्मच चिया के बीज

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बनाने का तरीका

  • सबसे पहले मिक्सर में जमे हुए आम के टुकड़े डालें। अब इसमें बिना चीनी वाला बादाम का दूध डालें। इसके बाद प्रोटीन पाउडर और चिया के बीज मिलाएं। सभी चीजों को अच्छी तरह पीस लें, जब तक स्मूदी बिल्कुल मुलायम और गाढ़ी ना हो जाए।
  • अगर आपको स्मूदी थोड़ी पतली पसंद है, तो थोड़ा और बादाम का दूध मिला सकते हैं। तैयार स्मूदी को तुरंत गिलास में निकालें और चाहें तो ऊपर से कुछ चिया के बीज या आम के छोटे टुकड़ों से सजाकर परोसें।

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Sara Tendulkar Mango Smoothie Recipe

इस स्मूदी को खास क्या बनाता है?

  1. नेचुरल मिठास: इस स्मूदी में अलग से चीनी नहीं डाली जाती। आम की अपनी नेचुरल मिठास ही इसे स्वादिष्ट बनाती है।
  2. भरपूर प्रोटीन: प्रोटीन पाउडर शरीर की मांसपेशियों के लिए जरूरी पोषण देने में मदद करता है। व्यायाम करने वालों के लिए यह अच्छा विकल्प हो सकता है।
  3. लंबे समय तक पेट भरा महसूस होता है: चिया के बीज और प्रोटीन मिलकर पेट को देर तक भरा रखने में मदद करते हैं। इससे बार-बार भूख लगने के चांसेस कम हो जाते हैं।
  4. गर्मी में रखे तरोताजा: जमे हुए आम से बनने वाली यह स्मूदी गर्मी के दिनों में शरीर को ठंडक और ताजगी का एहसास देती है।

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ध्यान रखने वाली बातें

  • अगर आपको इनमें से किसी भी सामग्री से एलर्जी है, तो उसका इस्तेमाल ना करें।
  • प्रोटीन पाउडर हमेशा अपनी जरूरत और डॉक्टर या डायट एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार ही लें।
  • स्मूदी को बनाकर तुरंत पीना बेहतर रहता है, ताकि इसका स्वाद और पोषण दोनों बने रहें।

Shubhangi Gupta

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Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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