सकट चौथ पर बनाएं लखनऊ की फेमस शकरकंद चाट, यहां है शेफ कुणाल की पसंदीदा रेसिपी
Sakat Chauth Recipe: सकट चौथ पर शकरकंद खाने का महत्व होता है। अगर आप एक ही तरह से शकरकंद खाते-खाते बोर हो गए हैं तो शेफ कुणाल कपूर स्टाइल में ये चाट बना सकते हैं। ऐसी ही चाट लखनऊ में खूब बिकती है।
सकट चौथ साल का पहला त्योहार है। इसकी शुरुआत हम गणेशजी की पूजा से करते हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच पड़ने वाले इस फेस्टिवल में खाना भी शरीर को गर्म रखने वाला खाया जाता है। इनमें तिल, गुड़, मूंगफली, शकरकंद का खास स्थान है। अगर आप चटोरे हैं और शकरकंद नहीं पसंद तो चाट बनाकर खा सकते हैं आपको मजा आ जाएगा। यहां पर शेफ कुणाल कपूर वाली रेसिपी है जिसमें आप सकट चौथ वाला ट्विस्ट ऐड कर सकते हैं।
सामग्री
3-4 शकरकंदी (अपने हिसाब से ले सकते हैं)
चाट मसाला- 1 से डेढ़ चम्मच
कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच
भुना-कुटा जीरा- 2 चम्मच
काला नमक आधा चम्मच
सफेद नमक- स्वादानुसार
कटा हरा धनिया
1 मीडियम नींबू
खट्टी-मीठी चटनी- 2 बड़े चम्मच
धनिया-पुदीना की चटनी- 2 चम्मच
अनार
तिल
भुने मूंगफली के दाने
कद्दूकस की हुई मूली
आप चाहें तो भुजिया भी
चटनी की रेसिपी
एक पैन में चीनी, कश्मीरी लाल मिर्च, पानी या गुड़, चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, चुटकी भर सफेद और काला नमक, अमचूर पाउडर डालकर खौलाएं। गाढ़ा हो जाने पर बंद कर दें।
धनिया की चटनी की रेसिपी
धनिया, पुदीना (ना हो तो स्किप कर दें), काला नमक, सफेद नमक, हींग, जीरा, खट्टा करने के लिए थोड़ी सी इमली या अमचूर, पानी डालकर पीस लें। आपकी चटनी तैयार है।
ऐसे बनाएं शकरकंद की चाट
अब शकरकंद को कुकर में उबाल लें, आग पर भून लें, गीली कपड़े में रखकर कुकर में सीटी लगाएं या एयरफ्रायर में रोस्ट करें। शकरकंद को छीलकर ठंडा होने रख दें। एक बोल में इन्हें डालकर इसमें सारे मसाले डालें। ऊपर से धनिया, नीबू, चटनियां डालें। मिलाकर तिल और भुनी कुटी मूंगफली डालें। आपकी मजेदार चाट तैयार है।
शकरकंद के फायदे
शकरकंद की पौष्टिकता के बारे में आपने कई रील्स देखी होंगी। भारत ही नहीं विदेशों में भी हेल्थ एक्सपर्ट शकरकंद खाने की सलाह देते हैं। यहां जानें आपको क्यों खाना चाहिए स्वीट पोटैटो...
200 ग्राम उबले शकरकंद में करीब 180 कैलोरी, 41 ग्राम कार्ब्स, 4 ग्राम प्रोटीन, 6.6 ग्राम फाइबर, डेली डायटरी वैल्यू का 213% विटामिन ए, डेली वैल्यू का करीब 44 परसेंट विटामिन सी होता है। इनके अलावा मैग्नीज, कॉपर, पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी6, पोटैशियम और नियासिन भी होते हैं।
अगर आप पर्पल नारंगी रंग की शकरकंद खाते हैं तो आपकी भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जो कि आपके शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। शकरकंद में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर्स होते हैं ये आपके पेट के लिए फायदेमंद है।
न्यूट्रिशनल वैल्यू सोर्स: Healthline
