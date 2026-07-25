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सब्जी नहीं! 1 बार तुरई की ये चटपटी सी चटनी ट्राई करें, बच्चे भी उंगलियां चाटकर खाएंगे

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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तुरई की सब्जी खा कर बोर हो गए हैं घरवाले तो एक बार ये चटपटी सी चटनी बनाकर जरूर ट्राई करें। इसका स्मोकी फ्लेवर इतना बढ़िया लगता है कि बच्चों को भी खूब पसंद आएगी। आप इसे रोटी, पराठे या चावल किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं।

Turai Chutney Recipe
तुरई की चटनी रेसिपी

तुरई की सब्जी सेहत के लिए बड़ी फायदेमंद होती है, लेकिन इसका नाम सुनते ही बच्चों का तो मुंह बन जाता है। बच्चे तो बच्चे अक्सर बड़े भी तुरई की सब्जी खाना पसंद नहीं करते। ऐसे में क्यों ना आप तुरई की चटनी एक बार ट्राई करें? ये बहुत ज्यादा चटपटी और टेस्टी बनती है। बेस्ट बात है कि तुरई की चटनी बनाने में टाइम भी नहीं लगता और इसे आप रोटी, पराठे या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। बच्चे तुरई खाना पसंद नहीं करते तो एक बार उन्हें ये चटनी बनाकर खिलाएं, इसका चटपटा और स्मोकी फ्लेवर उन्हें इतना पसंद आएगा कि अगली बार खुद कह कर बनवाएंगे। ये सिर्फ टेस्टी ही नहीं होती, बल्कि बहुत पौष्टिक भी होती है। ऐसे में बच्चों की डाइट में हेल्दी फूड शामिल करने का भी ये एक अच्छा तरीका है। तो चलिए फटाफट से तुरई की चटनी की रेसिपी देख लेते हैं।

तुरई की चटनी बनाने के लिए सामग्री

तुरई की चटपटी और स्मोकी फ्लेवर वाली चटनी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- मोटी तुरई (2-3), टमाटर (2), एक पूरा लहसुन, हरी मिर्च (3-4), ताजा हरा धनिया, साबुत सूखी लाल मिर्च (2-3), जीरा (1 चम्मच), स्वादानुसार नमक, नींबू का रस (ऑप्शनल)।

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इस तरह बनाएं स्मोकी फ्लेवर वाली तुरई की चटनी

तुरई की सब्जी पसंद नहीं है, तो एक बार ये चटनी जरूर बनाकर ट्राई करें। रोटी, पराठे या चावल सभी के साथ ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। खासकर इसका स्मोकी फ्लेवर और चटपटा स्वाद बच्चों को खूब पसंद आता है। यहां देखें स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे बनाना है-

स्टेप 1- स्मोकी फ्लेवर के लिए तुरई, टमाटर और एक पूरे लहसुन को गैस की फ्लेम पर रोस्ट कर लें, जिस तरह भर्ते के लिए बैंगन को किया जाता है। तुरई थोड़ी मोटी साइज वाली लें, ताकि भूनने में आसानी हो।

(टिप- कुछ लोगों को स्मोकी फ्लेवर पसंद नहीं होता है। ऐसे में आप तुरई, टमाटर और लहसुन को हल्का सा उबाल सकते हैं। इस तरह भी चटनी काफी टेस्टी बनती है।)

स्टेप 2- रोस्ट करने के बाद इन्हें ठंडा कर लें, फिर टमाटर और तुरई का छिलका निकाल दें। साथ ही लहसुन की कलियां निकालकर इन्हें छील लें।

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स्टेप 3- अब सिलबट्टे पर हरी मिर्च, ताजा हरा धनिया, साबुत सूखी लाल मिर्च, लहसुन की कलियां, जीरा और नमक डालकर दरदरा सा पीस लें। फिर टमाटर और तुरई एड करें और सभी चीजों को अच्छी तरह से पीसकर चटनी तैयार कर लें।

नोट- वैसे तो ये चटनी आप मिक्सर में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका असली स्वाद सिलबट्टे पर ही आता है। ऐसे में एक बार सिलबट्टे पर इसे बनाकर जरूर ट्राई करें।

स्वाद की टिप- चटनी बनने के बाद आप इसमें ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इससे चटनी का फ्लेवर क्यों गुना बढ़ जाता है।

सर्विंग टिप- तुरई की ये चटनी चावल के साथ खूब टेस्टी लगती है। वैसे आप इसे रोटी या पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसका फ्लेवर सब्जी से बहुत अलग और टेस्टी होता है।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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