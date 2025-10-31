Hindustan Hindi News
शेफ पंकज भदौरिया ने बताया पंचामृत बनाने का सही तरीका, जानें हर सामग्री का खास महत्व

संक्षेप: पंचामृत सिर्फ प्रसाद नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का पवित्र प्रतीक है। शेफ पंकज भदौरिया के अनुसार, इसे बनाने का एक तय क्रम और अनुपात होता है जहां हर सामग्री जीवन के पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। 

Fri, 31 Oct 2025 09:48 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Right way to make Panchamrit: भारतीय संस्कृति में पंचामृत सिर्फ एक प्रसाद नहीं बल्कि एक पवित्र मिश्रण है जो जीवन के पांच तत्वों- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक माना जाता है। ‘पंच’ का अर्थ है पांच और ‘अमृत’ यानी अमरत्व देने वाला अमृत। यह पांच पवित्र सामग्रियों- घी, शहद, मिश्री, दही और दूध से मिलकर बनता है। मशहूर शेफ पंकज भदौरिया बताती हैं कि पंचामृत बनाते समय ना केवल उसकी सामग्री बल्कि उसकी सटीक मात्रा और क्रम (Sequence) का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है। यह संतुलन ही इसे शुद्ध, स्वादिष्ट और ऊर्जावान बनाता है। हर एक सामग्री का अपना आध्यात्मिक और सांकेतिक महत्व है जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। आइए जान लेते हैं शेफ पंकज की पंचामृत की रेसिपी-

पंचामृत बनाने का सही तरीका

  • 1 चम्मच घी (Ghee)→ सबसे पहले घी डालें। यह ज्ञान और पवित्रता की अग्नि का प्रतीक है जो भीतर की नकारात्मकता को दूर करता है।
  • 2 चम्मच शहद (Honey)→ शहद एकता और सामंजस्य का प्रतीक है। हजारों मधुमक्खियों से बना एक अमृत जो विविधता में एकता सिखाता है।
  • 4 चम्मच मिश्री (Mishri)→ मिश्री स्थायी मिठास का प्रतीक है जैसे जीवन में सद्गुणों की मिठास समय के साथ कभी फीकी नहीं पड़ती।
  • 8 चम्मच दही (Curd)→ दही परिवर्तन और समृद्धि का प्रतीक है जो दिखाता है कि बदलाव से भी सौंदर्य और शक्ति उत्पन्न होती है।
  • 16 चम्मच दूध (Milk)→ दूध सृष्टि की करुणा और पोषण शक्ति का प्रतीक है- यह पंचामृत का आधार और अंतिम तत्व है। आखिर में इसमें काजू, बादाम, मखाना आदि भी मिला सकते हैं।

पंचामृत का आध्यात्मिक महत्व

शेफ पंकज के अनुसार, पंचामृत केवल पूजा-अर्चना का हिस्सा नहीं, बल्कि यह जीवन के पांच मूल गुणों— पवित्रता, एकता, मिठास, परिवर्तन और करुणा को भी दर्शाता है। जब इसे सही क्रम और मात्रा में बनाया जाता है तो यह शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है।

