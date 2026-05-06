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स्वाद भी, सेहत भी! गर्मियों का परफेक्ट ड्रिंक- वरीयाली शरबत, ऐसे बनाएं

May 06, 2026 12:30 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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वरीयाली शरबत गर्मियों के लिए एक बेहतरीन और नेचुरल ड्रिंक है, जो शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ कई हेल्थ बेनिफिट्स भी देता है। इसे बनाना आसान है और यह आपके रोजाना के डाइट में एक हेल्दी एडिशन हो सकता है।

स्वाद भी, सेहत भी! गर्मियों का परफेक्ट ड्रिंक- वरीयाली शरबत, ऐसे बनाएं

गर्मियों का मौसम आते ही शरीर में पानी की कमी, थकान और गर्मी से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ऐसे में खुद को ठंडा और हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी हो जाता है। बाजार में मिलने वाले ठंडे पेय अक्सर शुगर और प्रिजर्वेटिव्स से भरपूर होते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए लोग अब नेचुरल और घरेलू ड्रिंक्स की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।

वरीयाली यानी सौंफ से बना शरबत एक ऐसा ही पारंपरिक पेय है, जो शरीर को अंदर से ठंडक देने के साथ-साथ पाचन को भी बेहतर बनाता है। इसका स्वाद हल्का मीठा और ताजगी भरा होता है, जो गर्मी में तुरंत राहत देता है। इस लेख में वरीयाली शरबत के फायदे और इसे घर पर बनाने की आसान विधि जानें।

वरीयाली शरबत के फायदे

गर्मियों में इस शरबत को पीने से कई फायदे मिलते हैं:

  1. शरीर को ठंडा रखता है: सौंफ की कूलिंग प्रॉपर्टी शरीर की गर्मी को कम करती है।
  2. पाचन में सुधार: यह गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या को कम करने में मदद करता है।
  3. डिहाइड्रेशन से बचाव: यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और आपको हाइड्रेटेड रखता है।
  4. मुंह की बदबू दूर करता है: सौंफ नेचुरल माउथ फ्रेशनर का काम करती है।
  5. स्किन के लिए फायदेमंद: यह शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है, जिससे त्वचा साफ और ग्लोइंग बनती है।
  6. हीट स्ट्रोक से बचाव: गर्मी में लू लगने का खतरा कम करता है।

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वरीयाली शरबत बनाने की सामग्री

2 चम्मच सौंफ (वरीयाली)

1 गिलास पानी

1–2 चम्मच शहद या चीनी

1 चम्मच नींबू का रस

कुछ बर्फ के टुकड़े

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वरीयाली शरबत बनाने की आसान विधि

  • इस शरबत को घर पर बनाना बहुत आसान है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
  • सबसे पहले सौंफ को 2–3 घंटे के लिए पानी में भिगो दें।
  • अब भीगी हुई सौंफ को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह पीस लें।
  • इसके बाद इस पेस्ट को छान लें, ताकि आपको स्मूद लिक्विड मिल जाए।
  • अब इसमें शहद या चीनी डालें और अच्छी तरह मिलाएं।
  • इसके बाद नींबू का रस डालें और फिर से मिक्स करें।
  • आखिर में इसमें बर्फ डालें और ठंडा-ठंडा सर्व करें।

कब और कैसे पिएं?

इसे दिन में 1–2 बार पिया जा सकता है। दोपहर के समय या धूप से आने के बाद पीना ज्यादा फायदेमंद होता है। खाली पेट भी इसे पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में ना लें।

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ध्यान रखने वाली बातें

अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है, तो पहले डॉक्टर से सलाह लें।

शुगर के मरीज शहद या चीनी की मात्रा कम रखें।

हमेशा ताजा शरबत बनाकर ही पिएं, स्टोर करके ना रखें।

Shubhangi Gupta

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Shubhangi Gupta

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