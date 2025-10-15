Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीRecipes in Hindi Secret tips to make Traditional Churma at home
घर पर झटपट बनाएं पारंपरिक चूरमा- परफेक्शन के टॉप सीक्रेट्स!
संक्षेप: चूरमा एक पारंपरिक मिठाई है जिसे आटे, घी, चीनी और सूखे मेवे से बनाया जाता है। इसे परफेक्शन से बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, यहां जानें कुछ सीक्रेट टिप्स।
Wed, 15 Oct 2025 10:56 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थानी खाने की बात आती है तो दाल बाटी चूरमा सबसे पहले नंबर पर आता है। दाल बाटी का नमकीन स्वाद और मीठा चूरमा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना देता है। चूरमा जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहत से भरपूर भी। इसे आप झटपट तैयार कर सकते हैं, बस कुछ टिप्स फॉलो करने होंगे। चूरमा बनाने के लिए मुख्य सामग्री आटा, घी, चीनी और काजू-बादाम हैं।
सीक्रेट टिप्स-
- सबसे पहले आटे को धीमी आंच पर हल्का भून लें और ठंडा हो जाने पर घी मिलाकर नरम गूंथ लें। घी का सही मात्रा में उपयोग करें, ना तो बहुत अधिक और ना ही कम, ताकि चूरमा स्वादिष्ट बने।
- गूंथे हुए आटे की रोटियां सेंक लें और इन्हें ठंडा करके हाथ से या मिक्सर में चूरा कर लें। चूरे में इलायची पाउडर मिला सकते हैं, यह स्वाद को दोगुना कर देता है।
- चीनी को आटे में मिलाने से पहले उसे पीस लें जिससे चूरमा में बराबर मिठास आए। साबुत चीनी को मिलाने में परेशानी हो सकती है और एक समान मिठास भी नहीं आती है। इसके अलावा मेवे जैसे काजू, बादाम को भी बारीक काटकर डालें जिससे हर कौर में इनका स्वाद आए।
- आखिर में, चूरमा को अच्छी तरह हाथ से मसलें ताकि सभी सामग्री एकसार हो जाएं और स्वाद बढ़े। चूरमा को हल्का ठंडा होने पर ही सर्व करें, गर्म होने पर वह बिखर सकता है। इनके लड्डू भी बना सकते हैं।
- अगर चूरमा ज्यादा सख्त हो जाए तो थोड़ा दूध मिलाकर नरम कर सकते हैं। चूरमा को एयरटाइट डिब्बे में रखें ताकि वह ताजा रहे और नमी से भी बचा रहे। इन टिप्स को अपनाकर आप एक स्वादिष्ट और परफेक्ट चूरमा बना सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।