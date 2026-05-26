सोया चंक्स की क्रीमी सलाद लगती है जबरदस्त, ठंडा-ठंडा खाने का करे मन तो तुरंत बनाकर खाएं
सोया में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। इसकी सब्जी बनाने के अलावा आप टेस्टी सलाद बना सकते हैं। यहां सीखिए सोया चंक्स की टेस्टी सलाद बनाने का तरीका। ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है।
सलाद में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। इसमें कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें विटामिन और फॉलिक एसिड की भरपूर मात्रा होती हैं। कच्ची सब्जियां खाने से इनके विटामिन और मिनरल्स नष्ट नहीं होते और शरीर को उनका पूरा फायदा भी मिलता है। अगर गर्मी के दिनों में आपको कुछ खाने का मन नहीं है तो आप सलाद बनाकर खा सकते हैं। सलाद अलग-अलग तरह से तैयार कर सकते है। यहां हम सोयाबीन से क्रीमी सलाद बनाने का तरीका बता रहे हैं। इस तरीके को अपनाकर आप गर्मियों में ठंडी-ठंडी और टेस्टी सलाद बनाकर तैयार कर सकते हैं। सीखिए सोया चंक्स से टेस्टी सलाद बनाने का तरीका।
सोया चंक्स की क्रीमी सलाद बनाने की सामग्री
-30 ग्राम सोया चंक्स
-80-100 ग्राम हाई-प्रोटीन ग्रीक योगर्ट
-1 छोटा चम्मच घी
-एक मीडियम प्याज
-एक मीडियम टमाटर
-एक मीडियम खीरा
-स्वादानुसार नमक
-आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
-आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
-आधा छोटा चम्मच चाट मसाला
-ताजा हरा धनिया
-एक हरी मिर्च
-ग्रीक योगर्ट (ऊपर से)
-जीरा पाउडर
-नमक
-थोड़ा पानी
सोया चंक्स की क्रीमी सलाद बनाने की विधि
सोया चंक्स की क्रीमी सलाद बनाने के लिए सोया चंक्स को 10-15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दें। फिर इसमें से एक्सट्रा पानी निचोड़ लें। अब एक पैन में थोड़ा घी गर्म करें। अब सोया चंक्स को कुरकुरा होने तक भूनें। जब ये कुरकुरे हो जाएं तो इसमें नमक और बेसिक मसाला डालें। इसे अच्छी तरह भुनने तक पकाएं। अब धनिया और हरी मिर्च को पीस लें और इसमें ग्रीक योगर्ट और मसाले डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब प्याज, खीरा और टमाटर को बारीक काट लें। अब इन्हें एक कटोरे में कटी हुई सब्जियां डालें और इसमें क्रिस्पी सोयाचंक्स भी डालें। अब ऊपर से क्रीमी ड्रेसिंग डालें और अच्छी तरह मिला लें। सोया चंक्स की क्रीमी सलाद तैयार है।
सोया चंक्स के फायदे
सोया चंक्स सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। लगभग 100 ग्राम सोया चंक्स में 52 ग्राम प्रोटीन होता है, जो अंडे या मीट से भी ज्यादा है। यह शरीर में मांसपेशियों के विकास और मरम्मत में मदद करता है। सोया शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद हाई प्रोटीन और फाइबर के कारण इसे खाने के बाद लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो खाने के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।