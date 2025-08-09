इमली नहीं तो मीठी चटनी बनाने के लिए ट्राई करें ये रेसिपी, झटपट होगी तैयार

Meethi Chutney Without Imli: इंडियन स्नैक्स के साथ इमली की खट्टी-मीठी चटनी का स्वाद लाजवाब लगता है। लेकिन घर में अगर इमली ना हो तो क्या करें। ऐसे में अमचूर से बनी इस मजेदार सी चटनी को बनाने की रेसिपी नोट कर लें।

Sat, 9 Aug 2025 09:29 AM

घर में किसी भी तरह का स्नैक्स बनाना है तो साथ में मीठी चटनी का स्वाद लाजवाब लगता है। खासतौर पर जब आप किसी फ्राईड इंडियन स्नैक्स को बना रहे हों। लेकिन बिना इमली के वो खट्टी-मीठी, चटपटी सी चटनी कैसे तैयार हो। अगर आपके सामने भी ऐसी समस्या आ जाए तो अमचूर की इस मीठी चटनी की रेसिपी को जरूर बनाकर ट्राई कर लें। जो ना केवल कम समय और कम मेहनत में रेडी हो जाती है। बल्कि इमली खत्म होने पर बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट हैं। तो चलिए जानें कैसे बनाएं इमली खत्म होने पर अमचूर से मीठी चटनी।

अमचूर की मीठी चटनी बनाने की सामग्री गुड़ के दो बड़े टुकड़े या मिठास के हिसाब से

50 ग्राम पैकेट वाला अमचूर पाउडर

पानी

लाल मिर्च

काला नमक

सादा नमक

भुना जीरा एक चौथाई चम्मच

आधा चम्मच गरम मसाला

एक चम्मच सोंठ पाउडर

दो चम्मच मगज के बीज

अमचूर की मीठी चटनी बनाने की रेसिपी -सबसे पहले अमचूर पाउडर को 50 ग्राम या जितनी जरूरत हो किसी कांच के बाउल में निकालें और उसमे पानी डालकर घोल तैयार कर लें। ये घोल ना ज्यादा गाढ़ा हो या बहुत ज्यादा पतला। घोल आसानी से चम्मच से नीचे गिरना चाहिए।

-अब गुड़ को चाकू से या किसी चीज से छोटे टुकड़ों में कर लें। ऐसा करने से गुड़ आसानी से और जल्दी मेल्ट होता है और आगे के प्रोसेस को फॉलो करने लगता है।

-पैन में गुड़ और पानी डालकर मेल्ट होने के लिए छोड़ दें। पकाएं।

-जब ये पकने लगे तो इसमे अमचूर के घोल को डाल दें।

-अब धीमी फ्लेम पर मिक्सचर को पकने दें।

-फिर इसमे सादा नमक, काला नमक, भुने जीरे का पाउडर डालकर चलाएं।

-साथ ही लाल मिर्च पाउडर, सोंठ का पाउडर भी डालें।

-अच्छी तरह मिक्स कर पकाएं। साथ ही मगज के बीज डाल दें।