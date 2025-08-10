रोज के खाने में स्वाद का जबरदस्त तड़का लगाएगी दही वाली मिर्च, नोट कर लें रेसिपी

Dahi wali mirchi banane ki vidhi: रोज के खाने में स्वाद बढाना चाहती हैं तो बनाकर रख लें दही वाली मिर्ची का अचार। जिसे बनाना बहुत आसान है और ये काफी कम समय में ही बनकर रेडी हो जाता है। सी लें रेसिपी।

रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में घर का खाना कई बहुत ही सादा बनाकर तैयार करना होता है। जिसमे तेल, मसाले का इतना स्वाद पता नहीं चलता। ऐसे में घर के बच्चे और बड़े दोनों ही मुंह बनाते हैं तो उनके लिए अलग से तैयार कर दें चटपटी दही वाली मिर्च। जिसे खाने के बाद वो हर दिन इसे खाने की फरमाइश करेंगे और साथ में दाल-चावल जैसे सादे खाने को भी फटाफट चट कर जाएंगे। तो देर ना करें और नोट कर लें दही वाली मिर्च की मजेदार रेसिपी।

दही वाली मिर्च की सामग्री हरी बड़े आकार की मिर्च

धनिया

जीरा

काली मिर्च

कलौंजी

हल्दी पाउडर

कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

एक कप दही

नमक स्वादानुसार

सौंफ

सरसों का तेल

हींग

अमचूर पाउडर

दही वाली मिर्च बनाने की रेसिपी -सबसे पहले सारी हरी मिर्च को धोकर पोंछ लें। जिससे सारा पानी सूख जाए

-अब इन मिर्च की डंठल को तोड़कर हटा दें।

-सारी मिर्चों को बीच से फाड़े लेकिन उन्हें पूरी तरह से दो भाग में ना करें। नीचे से थोड़ा जुड़ा रहने दें।

-अब सौंफ, धनिया, काली मिर्च और जीरा को दरदरा कूट लें।

-पैन या कड़ाही में सरसों का तेल डालकर गर्म करें।

-तेल के गर्म होते ही कलौंजी डालें। साथ ही हींग भी डाल दें।

-अब इस तेल में सारी हरी मिर्च डालें। साथ ही कुटे हुए मसाले को डालकर चलाएं और धीमी फ्लेम पर पकाएं।

-साथ में हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें।

-दही को अच्छी तरह से फेंटकर डालें और चलाते हुए पकाएं।

-नमक स्वादानुसार डालकर दो से तीन मिनट तक खोलकर ही पकने दें।

-सबसे आखिर में जब मिर्चियां थोड़ा सी गल जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें और,

-थोडा़ सा अमचूर पाउडर मिला दें।