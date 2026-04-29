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Bengali Mishti Doi Recipe: मुंह में घुल जाएगी बंगाली मिष्टी दोई की मिठास, कविता की रसोई से मिली सिंपल रेसिपी

Apr 29, 2026 10:27 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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बंगाल की पारंपरिक मिठाइयों में से एक है मिष्टी दोई। हर तीज-त्योहार पर इसे वहां खाया और खिलाया जाता है। आज हम आपको मिष्टी दही बनाने का सिंपल तरीका बताने जा रहे हैं, तो यूट्यूबर कविता सिंह ने शेयर किया है।

Bengali Mishti Doi Recipe: मुंह में घुल जाएगी बंगाली मिष्टी दोई की मिठास, कविता की रसोई से मिली सिंपल रेसिपी

Bengali Mishti Doi Recipe: बंगाल की पारंपरिक मिठाइयों में मिष्टी दोई का खास स्थान है, जिसे अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए जाना जाता है। यह मीठा दही खासतौर पर दूध, गुड़ या चीनी से तैयार किया जाता है, जिससे इसमें हल्की कैरामेल जैसी मिठास आती है। मिट्टी के बर्तनों में जमाने से इसका स्वाद और भी गाढ़ा और नेचुरल खुशबू वाला हो जाता है। कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल में यह हर खास मौके, त्योहार और मेहमाननवाजी में शामिल किया जाता है। मिष्टी दोई न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि ठंडक देने वाला और पाचन के लिए भी फायदेमंद माना जाता है, इसे हर उम्र के लोग खा सकते हैं। अगर आप भी बंगाली स्टाइल में मिष्टी दोई बनाने का सोच रही हैं, तो यूट्यूबर कविता सिंह ने आपके लिए सिंपल रेसिपी शेयर कर दी है।

मिष्टी दोई बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए

• दूध - 750 ml

• दही - 1/2 कप

• चीनी - 1 कप

दही सेट करें

कविता का कहना है कि मिष्टी दोई बनाना बेहद सिंपल है, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको साधारण सफेद दही बाउल में लेना है और इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अगर दही में पानी है तो उसे सूती कपड़े से छानकर हटा दें। थोड़ी देर के लिए दही कपड़े में बांधकर रखी रहने दें, ताकि सारा पानी निकल जाए।

दूध तैयार करें

जब तक दही का पानी निकल रहा है, तब तक आप दूध बना लें। इसके लिए पैन में आधा कप चीनी डालें। इसे मीडियम आंच पर तब तक पकाएं, जब तक सफेद चीनी मेल्ट होकर ब्राउन ना हो जाए। अब इसमें 1 कप उबला लेकिन ठंडा दूध पैन में डालें। अब घुली हुई चीनी में दूध को अच्छे से मिलाएं, उसके बाद फिर बाकि बचा हुआ दूध भी पैन में डाल दें। दूध डालने के बाद आधा कप चीनी फिर से डाल दें। अब इसे धीमी आंच पर 12 मिनट तक पकाएं। जैसे-जैसे दूध उबलेगा वैसे ही इसके टेक्सचर गाढ़ा हो जाएगा।

दही जमाएं

अब कपड़े में रखी हुई दही को बाउल में निकाल लें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। दही को बिल्कुल फेंट लेना है। फेंटने के बाद दही में थोड़ा-थोड़ा बना हुआ दूध मिलाएं, ऐसा करने से ये काफी स्मूद बनेगा। अब इसे अच्छे से फेंट लें और इसका मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब आपको कुल्हड़ की मटकी या फिर बाउल लेना है, उसमें दही डालकर ऊपर से फॉइल पेपर लगाकर किसी गर्म जगह पर रखें। अगले दिन सुबह आपका दही जमकर रेडी हो जाएगा। फिर इसे किसी कढ़ाही या भगोने में ढककर मीडियम फ्लेम पर बेक करें। इसके बाद इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। बस आपका मिष्टी दोई अच्छे से जम जाएगा।

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कुकिंग टिप्स

अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है, तो स्टील का भी यूज कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में सोंधापन आता है। वैसे मिष्टी दोई गुड़ से बनाई जाती है लेकिन कविता ने चीनी का इस्तेमाल करके दिखाया है। चीनी वाला तरीका काफी सिंपल है लेकिन आप गुड़ से भी बना सकते हैं।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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