हिमाचल की रसोई से सीधे आपकी रसोई तक – सिड्डू बनाने की आसान रेसिपी

संक्षेप: हिमाचली सिड्डू पहाड़ों की परंपरा और स्वाद का संगम है। थोड़ी सी तैयारी और सही तकनीक से आप घर पर भी इसका असली स्वाद ले सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश का पारंपरिक व्यंजन ‘सिड्डू’ (Siddu) अपनी खास खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है। यह एक प्रकार की स्टीम्ड ब्रेड होती है जो गेहूं के आटे से बनती है और इसमें भरावन के रूप में सूखे मेवे, पिसे दाल या हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसे घी या देसी मक्खन के साथ परोसा जाता है। सिड्डू ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने और एनर्जी देने के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। अगर आप घर पर असली पहाड़ी सिड्डू का स्वाद लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान टिप्स और स्टेप्स आपकी मदद करेंगे —

सही आटा गूंधना (Perfect Dough Preparation)-

गेहूं के आटे में थोड़ा सा यीस्ट या खमीर मिलाकर गुनगुने पानी से गूंधें। आटे को 3-4 घंटे ढककर रख दें ताकि वह फूल जाए। यह सिड्डू को सॉफ्ट और स्पंजी बनाता है।

स्वादिष्ट भरावन तैयार करें (Filling Preparation)-

पारंपरिक सिड्डू में भीगी हुई उड़द दाल पीसकर नमक, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया मिलाते हैं। चाहें तो इसमें अखरोट, तिल या हर्ब्स डालकर नया ट्विस्ट दे सकते हैं।

सिड्डू का शेप और स्टीमिंग (Shaping and Steaming)-

तैयार आटे की लोई बनाकर बीच में भरावन रखें और बंद करें। अब इन्हें स्टीमर में 15–20 मिनट तक पकाएं। स्टीमिंग से सिड्डू हल्के और नरम बनते हैं।

सर्विंग टिप (Serving Tip)-

गर्म सिड्डू को देसी घी या मक्खन और साथ में हरी चटनी या दाल के साथ परोसें। ठंड के दिनों में यह हेल्दी और एनर्जेटिक ब्रेकफास्ट साबित होता है।