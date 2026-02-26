इफ्तार हो या होली पार्टी, नॉनवेज के शौकीनों को बेहद पसंद आएगी चिकन टिक्की, नोट करें रेसिपी
Chicken Tikki Recipe : इस टिक्की का क्रिस्पी और जूसी स्वाद लोगों को लंबे समय तक याद रहता है। अगर आप भी अपने त्योहार की मस्ती को जायकेदार बनाए रखना चाहते हैं तो इस रेसिपी को फॉलो करके घर पर बना लें रेस्त्रां जैसी टेस्टी चिकन टिक्की।
रमजान का पाक महीना हो या होली की मस्ती, घर आए मेहमानों के स्वागत में कई तरह के लजीज और जायकेदार पकवान बनाकर परोसे जाते हैं। ऐसे में अगर आप नॉनवेज लवर हैं और घर आए दोस्तों के लिए रूटीन से हटकर कोई टेस्टी साइड डिश बनाकर तैयार करना चाहते हैं तो चिकन टिक्की की ये यूनिक रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है। आमतौर पर टिक्की का नाम सुनते ही लोगों के मन में आलू की टिक्की की तस्वीर घूमने लगती है। लेकिन नॉनवेज पसंद करने वाले लोगों के लिए यह स्पेशल टिक्की चिकन कीमा से बनाकर तैयार की जाती है। इस टिक्की का क्रिस्पी और जूसी स्वाद लोगों को लंबे समय तक याद रहता है। अगर आप भी अपने त्योहार की मस्ती को जायकेदार बनाए रखना चाहते हैं तो इस रेसिपी को फॉलो करके घर पर बना लें रेस्त्रां जैसी टेस्टी चिकन टिक्की।
चिकन टिक्की बनाने के लिए सामग्री
-500 ग्राम चिकन कीमा(बारीक पिसा हुआ)
-1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट
-2-3 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
-मुट्ठी भर हरा धनिया (बारीक कटा)
-पुदीना (बेहतरीन खुशबू के लिए)
-2 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन (बाइंडिंग के लिए)
-1 उबला हुआ आलू (मैश किया हुआ)
सूखे मसाले
-नमक (स्वादानुसार)
-1 चम्मच लाल मिर्च
-1 चम्मच गरम मसाला
-1 चम्मच चाट मसाला
-आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर
चिकन टिक्की बनाने का तरीका
चिकन टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले टिक्की का मिश्रण तैयार कर लें। इसके लिए एक बड़े बाउल में चिकन कीमा लेकर उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और सारे सूखे मसाले मिला दें। टिक्की की बाइंडिंग के लिए उसमें भुना हुआ बेसन या मैश किया हुआ आलू मिलाएं। यह टिक्की को टूटने से बचाएगा और उसे अंदर से नरम रखेगा। अब टिक्की को आकार देने के लिए हथेलियों पर थोड़ा सा तेल लगाकर मिश्रण से छोटी-छोटी गोल टिक्कियां बनाकर तैयार कर लें। आप चाहें तो इनके बीच में थोड़ा सा मोजरेला चीज भी भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टिक्कियां बाजार जैसी 'क्रंची' बनें, तो तलने से पहले इन्हें ब्रेड क्रम्ब्स में लपेट लें। इससे ऊपर की परत एकदम कड़क और अंदर का हिस्सा मक्खन जैसा मुलायम बनेगा।
टिक्की को करें शैलो फ्राई - अब एक नॉन-स्टिक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके उसमें टिक्कियों को मीडियम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तल लें। ऐसा करते हुए इस बात का खास ख्याल रखें कि गैस की आंच तेज न हो वरना चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से ज्यादा जल जाएगा।
सर्व करने का तरीका- गरमा-गरम चिकन टिक्की पर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क कर पुदीने की तीखी चटनी और लच्छा प्याज के साथ परोसें।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।