रमजान के इफ्तार में परोसे लाहौरी जायका, बनाएं पाकिस्तानी स्टाइल चिकन कड़ाही रेसिपी
Pakistani Chicken Karahi : अगर आप इस रमजान अपनी सहरी या इफ्तार को यादगार बनाना चाहते हैं, तो यह जायकेदार रेसिपी लाहौर के मशहूर फूड को सीधा आपके किचन तक लेकर आएगी। आइए जानते हैं कैसे बनाई जाती है पाकिस्तानी स्टाइल चिकन कड़ाही रेसिपी।
Ramadan 2026 Iftar Special Dishes : रमजान के इफ्तार या सहरी के लिए पाकिस्तानी चिकन कड़ाही रेसिपी एक बेहतरीन डिश है। पाकिस्तानी स्टाइल में बनी यह चिकन कड़ाही अपनी ईजी रेसिपी और बेमिसाल जायके के लिए काफी मशहूर है, जिसमें न तो प्याज काटने का झंझट है और न ही चूल्हे के आगे घंटों पकाने की मेहनत। टमाटरों की खटास, अदरक की तीखी महक और लोहे की कड़ाही में भुने हुए चिकन का सोंधापन, इस रेसिपी में एक ऐसा स्वाद पैदा करते हैं जो खाने वाले को उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देता है। अगर आप इस रमजान अपनी सहरी या इफ्तार को यादगार बनाना चाहते हैं, तो यह जायकेदार रेसिपी लाहौर के मशहूर फूड को सीधा आपके किचन तक लेकर आएगी।
पाकिस्तानी स्टाइल चिकन कड़ाही बनाने के लिए सामग्री
-750 ग्राम चिकन
-4-5 बड़े टमाटर
-2 बड़े चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट
-4-5 हरी मिर्च (लंबाई में कटी हुई)
-2 इंच बड़ा अदरक का टुकड़ा (बारीक जूलियन्स में कटा हुआ)
-½ कप दही (अच्छी तरह फेंटा हुआ)
-½ कप तेल/घी
मसाले
-1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च
-1 बड़ा चम्मच भुना कुटा हुआ धनिया
-1 छोटा चम्मच भुना और कुटा हुआ जीरा
-½ छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
-½ छोटा चम्मच गरम मसाला
-नमक स्वादानुसार
-हरा धनिया गार्निश करने के लिए
पाकिस्तानी स्टाइल चिकन कड़ाही बनाने का तरीका
पाकिस्तानी स्टाइल चिकन कड़ाही बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को भून लें। इसके लिए एक लोहे की भारी तले वाली कड़ाही में तेल या घी गरम करके उसमें चिकन और नमक डालें। चिकन को तेज आंच पर तब तक भूनें जब तक कि उसका रंग सफेद से हल्का सुनहरा न हो जाए। अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर 2 मिनट तक भूनते रहें ताकि लहसुन अदरक की कच्ची महक निकल जाए।
टमाटर का जादू
चिकन के ऊपर टमाटरों को दो हिस्सों में काटकर उल्टा करके (छिलके वाला हिस्सा ऊपर) रखें। आधा कप पानी डालकर ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकने दें। जब टमाटर नरम हो जाएं, तो चिमटे की मदद से उनके छिलके उतार लें।
मसालों की भुनाई
टमाटरों को चम्मच से मैश करें और आंच तेज कर दें। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा धनिया और जीरा डालें। इसे तब तक भूनें जब तक तेल मसालों से अलग न हो जाए।
दही का तड़का
इस स्टेज पर आंच को स्लो करके उसमें फेंटा हुआ दही डालकर लगातार चलाते रहें ताकि दही फटे नहीं। अब इसमें काली मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च डालें।
दम और गार्निश
आखिर में चिकन में गरम मसाला, बारीक कटा अदरक और हरा धनिया डालकर 2 मिनट के लिए ढक कर धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। आपका टेस्टी पाकिस्तानी चिकन कड़ाही बनकर तैयार है। आप इसे खमीरी रोटी या रोगनी नान के साथ परोस सकते हैं।
