रमजान स्पेशल : इफ्तार पार्टी के लिए बनाएं मलाईदार खजूर की खीर, नोट करें शाही रेसिपी
Ramadan Iftar Recipe Khajoor Ki Kheer : यह खीर न सिर्फ जायके में बेमिसाल है, बल्कि खजूर की अपनी कुदरती मिठास की वजह से इफ्तार की थकान को भी पल भर में दूर कर देती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है टेस्टी और हेल्दी खजूर की खीर।
Khajoor Ki Kheer Kyse Baneye : रमजान के पाक महीने में दिनभर रोजा रखने के बाद, जब इफ्तार का वक्त आता है, तो मन कुछ ऐसा खाने का करता है जो मुंह का जायका दुरुस्त करने के साथ सेहत और ऊर्जा का भी खास ख्याल रखें। यही वजह है कि मुस्लिम लोग अपना रोजा खजूर खाकर खोलते हैं। लेकिन अगर इसी खजूर को गाढ़े मलाईदार दूध और मेवों के साथ मिलाकर 'खजूर की खीर' तैयार की जाए, तो सेहत और स्वाद दोनों बने रहते हैं। यह खीर न सिर्फ जायके में बेमिसाल है, बल्कि खजूर की अपनी कुदरती मिठास की वजह से इफ्तार की थकान को भी पल भर में दूर कर देती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है टेस्टी और हेल्दी खजूर की खीर।
खजूर की खीर बनाने के लिए सामग्री
-1 लीटर दूध (फुल क्रीम दूध)
-200 ग्राम खजूर (बीज निकले हुए और बारीक कटे हुए)
-2 बड़े चम्मच चावल (भीगे हुए और दरदरे पिसे हुए)
-1 बड़ा चम्मच घी
-मेवे काजू, बादाम, पिस्ता (कटे हुए)
-आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर
-5-6 धागे केसर
खजूर की खीर बनाने का तरीका
खजूर की खीर बनाने के लिए सबसे पहले खजूर को धोकर उसके बीज निकाल लें। इसके बाद खजूर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर अलग रख लें। आप चाहें तो आधे खजूरों को थोड़े से गर्म दूध के साथ पीसकर पेस्ट भी बना सकते हैं, इससे खीर गाढ़ी और मलाईदार बनती है। अब एक भारी तले वाली कड़ाही में दूध गरम करने के लिए रखें। जब दूध में उबाल आ जाए, तो गैस की आंच कम करके दूध को तब तक पकाएं जब तक यह हल्का गाढ़ा न हो जाए।
चावल डालें- अब दूध में दरदरे पिसे हुए चावल डालकर खीर को धीमी आंच पर चावल के नरम होने तक पकाएं। इसके बाद एक छोटे पैन में घी गरम करके उसमें कटे हुए मेवों को हल्का सुनहरा होने तक भूनकर अलग निकाल लें।
खजूर मिलाएं- अब उबलते हुए दूध में कटे हुए खजूर और खजूर का पेस्ट डालते हुए लगातार चलाते हुए 8-10 मिनट तक पकाएं। आप देखेंगे कि दूध का रंग हल्का भूरा होने लगा है। इसके बाद खीर में इलायची पाउडर, केसर और भुने हुए मेवे मिलाएं। खीर को 5 मिनट तक और पकाने के बाद गैस बंद कर दें। आपकी टेस्टी खजूर की खीर बनकर तैयार है।
खजूर की खीर का स्वाद बढ़ाएंगे ये खास टिप्स
चीनी की जरूरत नहीं: खजूर खुद बहुत मीठे होते हैं, इसलिए इस खीर में अलग से चीनी डालने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है, तो गैस बंद करने के बाद थोड़ा गुड़ या शहद डाल सकते हैं।
फटने से बचाएं- कभी-कभी खजूर की वजह से दूध फट सकता है। इससे बचने के लिए खजूर को बहुत ज्यादा खट्टे न होने दें और दूध को लगातार चलाते रहें।
परोसें- आप इस खीर को गरमा-गरम परोस सकते हैं या फ्रिज में ठंडी करके भी इसका आनंद ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
