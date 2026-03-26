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Ram Navami Bhog: एक मिनट में गाढ़ी हो जाएगी खीर, सीखें रामनवमी पर भोग लगाने के लिए कैसे बनाएं?

Mar 26, 2026 12:09 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Ram Navami Bhog: भगवान राम के जन्मोत्सव पर उन्हें भोग में फल-फूल और ढेर सारी मिठाईयां लेकर आएं हैं। लेकिन रामलला को प्रसन्न करना है तो उन्हें लगाएं चावल की खीर का भोग। पतले दूध से बनी खीर को गाढ़ा करने का तरीका भी सीख लें।

Ram Navami Bhog: एक मिनट में गाढ़ी हो जाएगी खीर, सीखें रामनवमी पर भोग लगाने के लिए कैसे बनाएं?

रामलला के जन्मोत्सव की तारीख को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है। लेकिन अब साफ है कि रामनवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी। राम के जन्मोत्सव पर लोग घरों से लेकर मंदिरों में पूरे श्रद्धा भाव से पूजा-अर्चना करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। वैसे तो भगवान को सभी खाने की वस्तु प्रिय है और आप हलवा-पूड़ी से लेकर फलों का भोग आराम से लगा सकते हैं। लेकिन खीर उन सबमे सबसे अधिक प्रिय है। मान्यतानुसार दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को पुत्र प्राप्ति के लिए खीर खाने के लिए दी थी। इसीलिए भगवान राम को खीर अत्यधिक प्रिय है और आप चावल से बनी खीर का भोग भगवान को लगा सकते हैं।

अगर आपकी खीर अक्सर जल्दीबाजी में गाढ़ी नहीं हो पाती तो बस इस ट्रिक को नोट कर लें। जिससे खीर मिनटों में गाढ़ी और टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी।

खीर को गाढ़ा करने के आसान टिप्स

कम समय में चावल की खीर को गाढ़ा करना है तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक फॉलो कर सकते हैं।

दूध में चावल डालकर पकाएं और जब चावल पक जाए और दूध पतला ही रहे तभी उसमे इन चीजों को मिला दें।

कस्टर्ड पाउडर

मिल्क पाउडर

कंडेस्ड मिल्क

या,आरारोट

इन चारों में से किसी भी एक चीज को मिलाने से पतले दूध से बनी खीर भी गाढ़ी हो जाएगी। सीख लें कैसे बनाएं।

गाढ़ी खीर बनाने की सामग्री

एक लीटर दूध

एक कप चावल

मनचाहे ड्राई फ्रूट्स

चार बड़े चम्मच चीनी

कस्टर्ड पाउडर दो चम्मच

या, मिल्क पाउडर दो से तीन चम्मच

पतले दूध से गाढ़ी खीर बनाने की रेसिपी

  • बिना मलाई वाले दूध की भी गाढ़ी खीर बनकर रेडी हो जाएगी। बस इस रेसिपी को फॉलो करें।
  • सबसे पहले दूध को उबाल आने तक तेज फ्लेम पर पकाएं।
  • इधर चावलों को अच्छी तरह से धोकर दस मिनट के लिए भिगो दें।
  • जब चावल भीग जाएं तो पानी निथारकर उबले दूध में डालकर गैस को धीमा कर दें।
  • अब चावलों को दूध में पक जाने दें। एक बार चावल पक जाए उसके बाद ही इसमे कुछ डालें। नहीं तो चावल ठीक तरीके से नहीं पकेंगे।
  • अब खीर के पतले दूध को किसी कटोरी में थोड़ा सा गर्म ही निकाल लें।
  • इसमे मिल्क पाउडर या कस्टर्ड पाउडर अपनी टेस्ट के अनुसार डालें। मिल्क पाउडर को दो से तीन चम्मच आराम से लें। वहीं कस्टर्ड पाउडर की मात्रा को कम ही रखें। जिससे ज्यादा गाढ़ी खीर ना हो जाए। गर्म दूध में अच्छी तरह चम्मच से हिलाकर मिला लें। जिससे कोई गांठ ना रह जाए।
  • गैस की फ्लेम को धीमा रखें और दूध को चलाते रहें। फिर धीरे से तैयार कटोरी में मिक्सचर को भी डाल दें। और चलाते रहें। जिससे ये अच्छी तरह से घुल जाए और गांठ ना बनें।
  • पांच मिनट पकाएं और जब ये दूध गाढ़ा होने लगे तो इसमे चीनी तीन से चार चम्मच या स्वाद के अनुसार ज्याद भी डाल दें।
  • अच्छी तरह मिक्स कर पांच से सात मिनट पकाएं और गैस की फ्लेम को बंद कर दें।
  • बंद करने के बाद भी इसे दो मिनट तक चलाते रहें। जिससे कि ये पूरी तरह से सेटल हो जाए और टेस्ट में फर्क ना आए।
  • बस रेडी है भगवान राम को भोग लगाने के लिए गाढ़ी और स्वादिष्ट खीर।

Aparajita

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो


अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


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सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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Ram Navami Maha Navami

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