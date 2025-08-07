पूड़ी के साथ बेहद स्वादिष्ट लगती है भंडारे वाले आलू की सब्जी, रक्षाबंधन पर ट्राई करें रेसिपी
Bhandare Wale Aloo Ki Sabji : यह टेस्टी मसालेदार आलू की सब्जी पूड़ी के साथ खाने में और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। इस रेसिपी को एक बार चखने वाला इसे हर तीज-त्योहार पर बनाकर खाना पसंद करता है। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है हलवाई स्टाइल भंडारे वाली आलू की सब्जी।
Rakshabandhan 2025 Recipes : भाई-बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन 2025 का त्योहार इस साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। राखी 2025 के त्योहार को खास बनाने के लिए बहनें कई दिन पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू कर देती हैं। हालांकि इस दिन जरूरत से ज्यादा मीठा खाने से मुंह का स्वाद अजीब हो जाता है। जिसके बाद कुछ नमकीन खाने की क्रेविंग होने लगती है। अगर आप भी इस क्रेविंग को झटपट शांत करना चाहती हैं वो भी किचन में बिना ज्यादा समय लगाए तो ट्राई करें टेस्टी भंडारे वाले आलू का सब्जी। यह टेस्टी मसालेदार आलू की सब्जी पूड़ी के साथ खाने में और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। इस रेसिपी को एक बार चखने वाला इसे हर तीज-त्योहार पर बनाकर खाना पसंद करता है। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है हलवाई स्टाइल भंडारे वाली आलू की सब्जी।
भंडारे वाले आलू की सब्जी के लिए सामग्री
-4 मीडियम साइज उबले हुए आलू
-2 बड़े चम्मच तेल
-1 छोटा चम्मच जीरा
-2 सूखी लाल मिर्च
-1 तेजपत्ता
-1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी
-1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक
-1 बारीक कटी हरी मिर्च
-1/4 छोटा चम्मच हींग
-1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च
-1/2 छोटा चम्मच हल्दी
-1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
-4 टमाटर का पेस्ट
-नमक स्वाद अनुसार
-1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला
-बारीक कटा हरा धनिया
-पानी जरूरत अनुसार
भंडारे वाले आलू की सब्जी बनाने का तरीका
भंडारे वाले आलू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू को ठंडा करके अच्छी तरह मैश कर लें। ऐसा करते हुए आलू का पेस्ट नहीं बनाना है, इस बात का खास ध्यान रखें कि आलू में छोटे-छोटे टुकड़े रह जाएं। अब एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, सूखी लाल मिर्च, तेजपत्ता, कसूरी मेथी, अदरक, हरी मिर्च और हींग डालकर थोड़ी देर खुशबू आने तक भूनें। इसके बाद पैन में कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डालकर सभी चीजों के साथ अच्छी तरह भून लें ताकि मसालों का कच्चापन चला जाए। अब पैन में पहले से तैयार किया हुआ टमाटर का पेस्ट डालकर तब तक पकाएं जब तक मसाले तेल न छोड़ने लगें।
इसके बाद पैन में मैश किए हुए आलू डालकर मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स करें। जरूरत के अनुसार पैन में पानी डालकर सब्जी गाढ़ी या पतली बनाएं। अब सब्जी में स्वाद के अनुसार नमक डालकर 5 मिनट तक और उबालें। इसके बाद पैन में थोड़ा सा गरम मसाला और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिक्स करते हुए 5 मिनट और पकने दें। आपकी टेस्टी हलवाई स्टाइल भंडारे वाली आलू की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे पूड़ी के साथ गरमा-गरम सर्व करें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।