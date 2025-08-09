रक्षाबंधन पर मिलावटी मिठाई से रहें दूर, स्वाद और सेहत के लिए घर पर बनाएं टेस्टी गुलकंद नारियल लड्डू रेसिपी
आज यानी 9 अगस्त को देशभर में भाई-बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। आज बहनें भाई की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर उनके मंगल और लंबी उम्र की कामना करती हैं तो भाई भी अपनी प्यारी बहना को जीवनभर रक्षा करने का वचन देता है। इस दिन हर बहन, भाई की फेवरेट मिठाई से उसका मुंह मीठा करवाती है लेकिन त्योहारों पर मिलने वाली मिलावटी मिठाई के साइड इफेक्ट्स से बचने के लिए आप अपने भाई के लिए घर पर ही टेस्टी और हेल्दी गुलकंद नारियल लड्डू बनाकर तैयार सकती हैं। यह लड्डू खाने में टेस्टी और हेल्दी होने के साथ झटपट बनर तैयार भी हो जाते हैं।
गुलकंद नारियल लड्डू बनाने के लिए सामग्री
-2 कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल
-आधा कप फ्रेश गुलकंद
-आधा कप कंडेंस्ड मिल्क
-आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर
-2 बड़े चम्मच कटे हुए मेवे
-1 छोटा चम्मच घी
-लड्डू लपेटने के लिए नारियल का बुरा
गुलकंद नारियल लड्डू बनाने का तरीका
गुलकंद नारियल लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, गुलकंद, कंडेंस्ड मिल्क, इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे डालकर सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लें। लड्डू के लिए मिश्रण तैयार करते समय उसकी बाइंडिंग का खास ख्याल रखें कि वो चिपचिपा हो ताकि आसानी से लड्डू बन जाएं। अब हाथों में थोड़ा सा घी लगाकर लड्डू के तैयार मिश्रण से छोटे-छोटे लड्डू बनाकर रख लें। तैयार लड्डू को नारियल के बुरे में लपेटकर रख दें। अब तैयार लड्डू को 20 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। आपके टेस्टी और हेल्दी गुलकंद नारियल लड्डू बनकर तैयार हैं।
