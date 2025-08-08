त्योहार का मजा दोगुना कर देगा ये चाइनीज समोसा, नोट कर लें आसान सी रेसिपी

Raksha bandhan Recipe: त्योहार के मौके पर घर में रिश्तेदार और ढेर सारे बच्चे जरूर आते हैं। जिन्हें खाने में कुछ स्पेशल चाहिए होता है। ऐसे में फटाफट बन जाने वाली रेसिपी को ट्राई करें। जैसे ये मजेदार चाइनीज समोसे, जिनका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों सबको पसंद आएगा।

Fri, 8 Aug 2025 10:39 AM

रक्षाबंधन का त्योहार कल ही मनाया जाएगा। घर में भाई-बहन और ढेर सारे रिश्तेदारों का आना होगा। ऐसे में कुछ आसान और स्पेशल बनाकर खिलाना चाहती हैं तो इन चाइनीज समोसे की रेसिपी को नोट कर लें। जो ना केवल जल्दी से बनकर रेडी हो जाएंगे बल्कि इनका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आ जाएगा। तो जब त्योहार पर ढेर सारी डिशेद बनानी हो तो चुनकर आसान और टेस्टी डिशेज को चुनें। इन्हीं आसान सी डिश की लिस्ट में शामिल कर लें ये चटपटे मजेदार समोसे। नोट कर लें रेसिपी।

चाइनीज समोसे बनाने की सामग्री बारीक कटा लहसुन

बारीक कटा अदरक

लच्छे में कटी प्याज

हरी प्याज या स्प्रिंग अनियन बारीक कटी हुई

हरी मिर्च बारीक कटी हुई

बींस बारीक कटी हुई आधा कप

गाजर बारीक घिसी हुई या लच्छे में कटी हुई

शिमला मिर्च लच्छे में पतली-पतली कटी हुई

पत्तागोभी या रेड कैबेज जो मिल जाए उसे भी लच्छे में काट लें।

सोया सॉस एक चम्मच

व्हाइट विनेगर एक चम्मच

रेड चिली सॉस एक चम्मच

ग्रीन चिली सॉस एक चम्मच

टोमैटो सॉस एक चम्मच

कुटी काली मिर्च थोड़ी सी

नमक स्वादानुसार

स्प्रिंग रोल शीट के लिए सूजी

चाइनीज समोसा बनाने की रेसिपी -सबसे पहले स्प्रिंग रोल की शीट तैयार कर लें। इसे चाहे मार्केट से खरीद लें। या फिर

घर में ही सूजी को गूंथकर पतली रोटियां बेल लें।

-अब तवे को गर्म कर लें। और फिर फ्लेम धीमी कर दें

-सूजी की रोटियों को तवे पर डालें और बस हल्का सा कच्चापन खत्म होते ही उतार लें।

-इस तरह से फटाफट जितनी चाहे उतनी शीट तैयार कर लें।

-अब फिलिंग बनाने के लिए पैन में तेल गर्म करें और लहसुन डालें।

-साथ ही अदरक डालकर भूनें। जब ये हल्का भुन जाएं तो स्प्रिंग अनियन डाल दें।

-फिर लच्छे वाली प्याज को डालकर हल्का भूनें।

-प्याज के भुनते ही इसमे हरी मिर्च, बींस डालें।

-साथ ही गाजर, शिमला मिर्च और पत्तागोभी को मिलाएं।

-नमक डालकर मिक्स करें और कुक करें।

-ध्यान रहे कि सब्जियों को पकाकर गलाना नहीं है। ये इतना पकें कि क्रंचीनेस बनी रहे।

-जैसे ही सब्जियां सॉफ्ट होनी शुरू हो इसमे सॉस डालें।

-विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस मिक्स करें।

-टोमैटो सॉस, रेड चिली सॉस को डालकर अच्छी तरह से मिलाएं।

-अगर तीखा पसंद है तो कुटी काली मिर्च और चिली फ्लेक्स को भी डाल सकती हैं।

-बस गैस की फ्लेम को बंद करें और दो मिनट के लि ढंक दें।

-अब तैयार शीट को लेकर दो भाग में कर लें। तैयार फिलिंग को भरें और फिर मैदे के पेस्ट से चिपकाएं।

-आप चाहें तो इसे चौकोर शेप भी दे सकती हैं।