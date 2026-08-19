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बिना मावा के मुंह में घुलने वाली मिठाई बनकर होगी तैयार, रक्षाबंधन पर जरूर करें ट्राई

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
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रक्षाबंधन नजदीक है और आप भाई का मुंह मीठा कराने के लिए अपने हाथों से कुछ स्वीट डिश बनाने की सोच रहीं। अगर कुछ नहीं तो बस ये सिंपल सी बिना खोवा के बनने वाली सूजी-बेसन की मिठाई बनाकर खिलाएं। बिल्कुल आसान तरीके से बनकर होगी तैयार।

घर में मिठाई बनाने की बात होती है तो सबसे पहले मावा याद आता है। और, मावा जब बाजार का लाएं तो उनकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं। वहीं घर में मावा यानि खोवा बनाने में काफी सारा समय लग जाता है। ऐसे में ये बिना खोवा के ही मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनाकर तैयार करें। इसका टेस्ट लाजवाब लगेगा और किसी त्योहार पर बनाकर घर वालों को खिलाया तो सब तारीफ करेंगे। भगवान को भोग लगाना हो या फिर रक्षाबंधन पर भाई का मुंह मीठा करना हो ये फ्रेश और हाथ की बनी मिठाई का टेस्ट सबको पसंद आएगा। बस नोट कर लें आसान से तरीके से बन जाने वाली ये सूजी-बेसन मिठाई की ये रेसिपी।

सूजी-बेसन से बनने वाली मिठाई की सामग्री

एक कप बेसन

आधा कप महीन सूजी

तीन चौथाई कप देसी घी

एक चौथाई कप मिल्क पाउडर

तीन चम्मच फुल फैट मिल्क

तीन चौथाई कप चीनी

डेढ़ कप पानी

डेढ़ कप इलायची पाउडर

पिस्ता और बादाम कटे हुए

सूजी-बेसन की मिठाई बनाने की रेसिपी

सबसे पहले कड़ाही में घी डालकर सूजी को 5 मिनट तक भून लें।

जब सूजी हल्की गोल्डन होना शुरू हो जाए तो इसमे बेसन डाल दें।

फिर धीमी आंच पर दोनों को मिलाकर भूनें। घी अगर सोख लें तो आधा चम्मच के करीब देसी घी और डाल दें।

धीमी फ्लेम पर दोनों सूजी और बेसन को अच्छी तरह से भूनें।

जब इनका कलर हल्का सा गोल्डन दिखने लगे तो मिल्क पाउडर डाल दें।

धीमी फ्लेम पर चलाएं और जब सारी चीजें मिक्स हो जाएं तो एक कप दूध के करीब दूध डाल दें।

फिर इसे मिक्स करें और चलाएं।

जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इस मिक्सचर को साइड में रख दें।

फिर दूसरे पैन में चीनी डालें और साथ में एक चौथाई कप पानी डालकर चलाएं।

थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दें और साथ ही ऑरेंज फूड कलर चुटकी भर डालें,ये ऑप्शनल है।

एक तार की चाशनी बनाएं और तैयार बेसन-सूजी के मिक्सचर को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर सुखा लें।

बस किसी डिब्बे या थाली में देसी घी लगाकर ग्रीस करें और सारा मिक्सचर पलट कर सूख जाने दें।

ऊपर से बारीक कटा पिस्ता और बादाम सजा दें।

जब ये अच्छी तरह से सूख जाएं तो चौकोर या बर्फी शेप में काटकर निकाल लें।

घर की बनी ये ताजा मुंह में घुल जाने वाली मिठाई खाकर सब तारीफ करेंगे।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
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