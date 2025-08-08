रक्षाबंधन पर भाई के लिए बनाएं 3 तरह की टेस्टी खीर, फटाफट नोट कर लें रेसिपी Raksha Bandhan 2025 special sweets 3 types of Kheer recipe, रेसिपी - Hindustan
रक्षाबंधन पर भाई के लिए बनाएं 3 तरह की टेस्टी खीर, फटाफट नोट कर लें रेसिपी

बाजार में भले ही तरह-तरह की मिठाई और चॉकलेट की भरमार है, पर जो बात आपके हाथों से बनी खीर में है, वह किसी और मीठे में नहीं। इस बार राखी में अपने भाई को खिलाइए, स्वादिष्ट खीर। रेसिपी बता रही हैं आराध्या श्री

Anmol Chauhan हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 01:48 PM
त्यौहार भले ही कोई भी हो, जबतक कुछ मीठा ना बनें तब तक बात अधूरी ही रहती है। मीठे में भी खीर के बिना तो जैसे खाना अधूरा होता है। अब बाजार की मिठाइयां कितनी भी खा लें, जो मजा घर की बनी गाढ़ी मलाईदार खीर में है, वो भला और कहां। तो बस इस रक्षाबंधन भाई को अपने हाथों से टेस्टी सी खीर बनाकर खिलाइए। और हां, इस बार चावल की नहीं बल्कि जरा दूसरी जायकेदार खीर ट्राई कीजिए। रेसिपी आपको यहां हम बताए दे रहे हैं, तो झटपट इसे नोट करें और इस राखी भाई का मुंह मीठा करें अपनी स्पेशल खीर के साथ।

मखाने की खीर

सामग्री: • दूध: 5 कप • मखाना: 1 कप • चीनी: 1 चम्मच • जायफल पाउडर: 1/4 चम्मच • केसर: चुटकी भर • घी: 1 चम्मच • कटा हुआ पिस्ता: गार्निशिंग के लिए

विधि: पैन में घी गर्म करें और उसमें मखाना डालकर उसे दो से तीन मिनट तक भूनें। गैस ऑफ करें और मखाना को दरदरा पीस लें। नॉनस्टिक पैन में दूध डालें और जब उसमें एक उबाल आ जाए तो मखाना उसमें डालें और दो से तीन मिनट तक पकाएं। चीनी, जायफल पाउडर और केसर डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। गैस ऑफ करें और पिस्ता से गार्निश करें और सर्व करें।

नारियल की खीर

सामग्री: • कद्दूकस किया नारियल: 1 • दूध: 1 लीटर • चीनी: स्वादानुसार • इलायची पाउडर: 1/2 चम्मच • बारीक कटा बादाम: 1 चम्मच • काजू: 1 चम्मच • बारीक कटा पिस्ता: 1 चम्मच • केसर: चुटकी भर

विधि: एक चम्मच गुनगुने दूध में केसर भिगोएं। दूध को मध्यम आंच पर उबालें। जब दूध अच्छी तरह से उबल जाए तो उसमें कद्दूकस किया नारियल डालें और लगातार मिलाते हुए उबालें। धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट तक पकाएं। इसमें साबूदाना भी डालकर पका सकती हैं। बस मात्रा कम रखें। अब पैन में चीनी, इलायची पाउडर, केसर, बादाम, काजू और पिस्ता डालें। अच्छी तरह से मिलाते हुए पांच से सात मिनट तक पकाएं। गैस ऑफ करें। खीर को ठंडा या गर्म सर्व करें।

पनीर खीर

सामग्री: • पनीर: 3/4 कप • दूध: 2 कप • मीठा कंडेस्ड मिल्क: 1/4 कप • इलायची पाउडर: 1 चम्मच • चीनी: 1/2 चम्मच • केसर: चुटकी भर • बारीक कटा पिस्ता: 2 चम्मच

विधि: एक पैन में दूध डालें और उबालें। आंच धीमी करें और उसमें कंडेंस्ड मिल्क डालकर मिलाएं। जब दूध फिर से उबलने लगे तो उसमें इलायची पाउडर डालें। पनीर को अच्छी तरह से मैश करें और उसे उबलते हुए दूध में डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। धीमी आंच पर पांच मिनट तक पकाएं। जरूरत हो तो चीनी एडजस्ट करें। अपनी इच्छा के अनुरूप खीर का गाढ़ापन तय करें। गैस ऑफ करें। केसर और पिस्ता डालकर मिलाएं। ठंडा या गर्म सर्व करें।

