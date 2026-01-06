Hindustan Hindi News
रागी डोसा रेसिपी: स्वाद भी, सेहत भी- जानिए बनाने का आसान तरीका

संक्षेप:

रागी डोसा एक हेल्दी और पौष्टिक नाश्ता है, जो स्वाद के साथ सेहत का भी पूरा ध्यान रखता है। फाइबर और कैल्शियम से भरपूर यह रेसिपी हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद है।

Jan 06, 2026 07:16 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
आज के समय में लोग स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी खास ध्यान रखने लगे हैं। ऐसे में रागी डोसा एक बेहतरीन हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन बनकर उभरा है। रागी यानी फिंगर मिलेट पोषक तत्वों से भरपूर अनाज है जिसमें कैल्शियम, आयरन और डाइटरी फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यही वजह है कि रागी डोसा ना सिर्फ पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, बल्कि हड्डियों और पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है।

रागी डोसा की खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए लंबे समय तक फर्मेंटेशन की जरूरत नहीं होती। यह झटपट तैयार हो जाता है और स्वाद में भी लाजवाब होता है। डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए भी यह एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है क्योंकि रागी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता।

रागी डोसा बनाने की सामग्री: रागी का आटा – 1 कप, चावल का आटा – ¼ कप, दही – ½ कप, बारीक कटा प्याज – 1 छोटा, हरी मिर्च – 1 (बारीक कटी), अदरक – 1 टीस्पून (कद्दूकस किया हुआ), हरा धनिया, जीरा – ½ टीस्पून, नमक स्वादानुसार, पानी और सेंकने के लिए तेल।

रागी डोसा बनाने की विधि

स्टेप 1: बैटर तैयार करें

एक बड़े बाउल में रागी का आटा और चावल का आटा डालें। इसमें दही मिलाएं और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए पतला, स्मूद बैटर तैयार करें। गांठें ना रहें, इसका ध्यान रखें।

स्टेप 2: मसाले मिलाएं

अब बैटर में नमक, जीरा, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करें।

स्टेप 3: बैटर को आराम दें

बैटर को ढककर 15–20 मिनट के लिए रख दें। इससे रागी का आटा अच्छे से सेट हो जाता है और डोसा ज्यादा टेस्टी बनता है।

स्टेप 4: तवा गरम करें

एक नॉन-स्टिक या लोहे का तवा मध्यम आंच पर गरम करें। तवे पर हल्का सा तेल फैलाएं।

स्टेप 5: डोसा फैलाएं

एक कलछी बैटर तवे के बीच में डालें और गोल घुमाते हुए हल्का और पतला फैलाएं। रागी डोसा आमतौर पर थोड़ा पतला ही बनाया जाता है।

स्टेप 6: डोसा सेकें

मध्यम आंच पर डोसा सेकें। ऊपर से थोड़ा तेल डालें। जब किनारे कुरकुरे और सुनहरे हो जाएं, तब डोसे को पलटें।

स्टेप 7: दूसरी तरफ सेकें

डोसे की दूसरी तरफ भी 30–40 सेकंड तक हल्का सेक लें।

स्टेप 8: परोसें

गरमा-गरम रागी डोसा नारियल चटनी, टमाटर चटनी या हल्के सांभर के साथ परोसें।

हेल्दी टिप्स

  • ज्यादा कुरकुरे डोसे के लिए बैटर को थोड़ा और पतला रखें।
  • डायबिटीज वाले लोग दही की मात्रा कम या बिल्कुल ना डालें।
  • स्वाद बढ़ाने के लिए बैटर में थोड़ा कसा हुआ गाजर भी मिला सकते हैं।
  • रागी डोसा उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है, जो वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मौजूद फाइबर भूख को नियंत्रित करता है और ओवरईटिंग से बचाता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Recipes In Hindi

