Radha Ashtami 2025: राधा अष्टमी पर राधा रानी के लिए बनाएं रबड़ी मालपुआ का भोग, नोट करें हलवाई वाली रेसिपी
श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के बाद अब कान्हा के भक्त राधा अष्टमी 2025 की तैयारियों में जुट गए हैं। बता दें, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह शुभ दिन 31 अगस्त को मनाया जाएगा। माना जाता है कि इस दिन श्रीराधा रानी का जन्म हुआ था। राधा अष्टमी को राधा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन राधा रानी के भक्त श्रीकृष्ण के साथ उनकी पूजा करके उनका मनपसंद भोग प्रसाद में बनाकर चढ़ाते हैं। अगर आप भी राधा रानी को प्रसन्न करके अपनी कोई इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं तो प्रसाद में बनाए हलवाई स्टाइल रबड़ी मालपुआ की ये टेस्टी रेसिपी। यह रेसिपी ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी है बल्कि बनाने में भी बेहद आसान है।
रबड़ी मालपुआ बनाने के लिए सामग्री
-एक लीटर दूध
- 3/4 गुड़
-दो कप पानी
- एक कप गेहूं का आटा
-1 चम्मच सूजी
-2 इलायची
-घी तलने के लिए,-
- मेवे (बादाम, पिस्ता)
- गुलाब की पंखुड़ियां
रबड़ी मालपुआ बनाने का तरीका
रबड़ी मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले एक लीटर दूध को आधा होने तक उबालें। दूध को मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं। जब दूध पककर आधा रह जाए तो गैस बंद कर दें। अब दो कप पानी में तीन से चार टुकड़े गुड़ डालकर लगातार चलाते हुए उबाल लें। गुड़ की चाशनी बनाते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि यह ना तो ज्यादा पतली और ना ही ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। इसके बाद एक कप गेंहू के आटे में मेवे, इलायची और एक चम्मच सूजी मिलाकर बारीक ग्राइंड कर लें। जब ये बारीक पीस जाए तो आटे के मिश्रण को रबड़ी वाली कड़ाही में अच्छी तरह मिलाएं ताकि इसमें कोई गांठ ना पड़ जाए। इसके बाद कड़ाही में घी गर्म करके उसमें एक करछुल भरकर मिश्रण लेकर मीडियम आंच पर दोनों तरफ से पकाएं। जब यह पक जाए तो इसे गुड़ की चाशनी में डुबोकर एक प्लेट में निकालकर ऊपर से सूखे मेवे और गुलाब की पंखुड़ियां डालकर सर्व करें।
