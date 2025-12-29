Hindustan Hindi News
भूल जाएंगे हलवे का स्वाद, जब मुंह में घुलेंगे गाजर के सॉफ्ट लड्डू, 15 मिनट में तैयार हो जाएगी रेसिपी

संक्षेप:

गाजर का हलवे का स्वाद आपने खूब चखा होगा लेकिन क्या कभी इसका लड्डू खाया है। चलिए आज हम आपको गाजर के लड्डू बनाने का तरीका बताते हैं। शेफ पूनम देवनानी की किचन से ये टेस्टी रेसिपी निकली है।

Dec 29, 2025 04:08 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
गाजर का हलवा आपने खूब खाया होगा लेकिन क्या कभी इसका लड्डू खाया है। गाजर का लड्डू भी काफी टेस्टी बनता है और मुंह में जाते ही ये घुल जाते हैं। अगर आपके घर कोई मेहमान आने वाले हैं या फिर नए साल का जश्न मनाने की तैयार कर रहे हैं। तो आप गाजर के हलवे की जगह लड्डू बनाकर खिलाएं, लोग बिना आपकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। शेफ पूनम देवनानी ने झटपट बनने वाले गाजर के लड्डू की रेसिपी बताई है। चलिए हम आपको भी ये लड्डू तैयार करने का तरीका बताते हैं।

लड्डू बनाने के लिए सामग्री

गाजर का टेस्टी लड्डू बनाने के लिए आपको चाहिए होगा- कसा हुआ गाजर, घी, दूध, अरारोट (कॉर्न फ्लोर), मिल्क मेड, इलायची पाउडर, शक्कर, सिल्वर वर्क, केसर, पिस्ता, नट्स।

बनाने का तरीका

सबसे पहले आधा किलो गाजर को आप धोकर साफ करें और फिर इसे कस लें। अब पैन में 2 चम्मच घी डालकर कसी हुई गाजर को भूनना शुरू करें। गाजर में स्वादानुसार शक्कर और 1 चम्मच इलायची पाउडर डालें। इस गाजर को तब तक भूनना है, जब तक इसका पानी पूरी तरह से सूख न जाएं। भून लेने के बाद इसे ठंडा होने के लिए अलग रख दें।

दूध की रबड़ी

अब लड्डू के लिए रबड़ी तैयार करने के लिए पैन में दूध को अच्छे से खौला लें और फिर इसमें कॉर्न फ्लोरल और मिल्क मेड मिलाकर पकाना शुरू करें। दूध पककर बिल्कुल गाढ़ा रबड़ी जैसा हो जाएगा। तब आप गैस बंद करें और दूध को किनारे रख दें।

लड्डू तैयार करें

अब भुनी हुई गाजर के गोल-गोल लड्डू बना लें। लड्डू आप अपने हिसाब से साइज में बड़ा-छोटा कर सकती हैं। पकी हुई दूध की रबड़ी को एक फैले हुए बर्तन (थाली) में निकाल लें। अब गाजर के बने हुए लड्डू को रबड़ी के बीच में रखकर सेट करें। फिर इसे गार्निश करने के लिए पिस्ता, केसर, नट्स का इस्तेमाल करें। लड्डू के ऊपर सिल्वर वर्क चिपकार सेट करें। बस आपके गाजर के गड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। फिर इसे रबड़ी के साथ खाएं और खिलाएं।

