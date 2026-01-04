Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीquick easy meal ideas chicken pulao recipe for lunch
फटाफट नोट कर लें चिकन पुलाव की रेसिपी, रायता के साथ टेस्ट होगा डबल
संक्षेप:
Chicken Pulav Recipe: लंच के मील में कुछ ईजी और क्विक बनाने का मन है तो इस आसान सी रेसिपी को ट्राई कर सकती हैं। रायता, चटपटी चटनी, सब्जी या फिर दाल के साथ सर्व करें और इस कंफर्ट फूड को बनाने की बिल्कुल आसान सी रेसिपी नोट कर लें।
Jan 04, 2026 07:29 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
लंच में कुछ क्विक, ईजी और टेस्टी बनाने का मन हो। जो प्रोटीन पैक्ड हो और आपकी ज्यादा मेहनत भी ना लगी हो। ऐसी ही डिश है है चिकन पुलाव। जो चिकन लवर्स को जरूर पसंद आएगी। बगैर ज्यादा मसाले और मेहनत के ये झटपट तैयार हो जाती है। बस इसे रायते या फिर किसी भी करारी चटनी के साथ सर्व करें। अगर इसे मेन कोर्स मील में शामिल कर लिया तो भी इसका स्वाद दाल और सब्जी के साथ डबल होगा। तो नोट कर लें चिकन पुलाव बनाने की आसान सी रेसिपी।
चिकन पुलाव बनाने की सामग्री
एक कप चावल
एक कप मिन्स्ड चिकन
लहसुन आठ से दस
4-5 हरी मिर्च
दो प्याज बड़े आकार की
नमक स्वादानुसार
चिकन पुलाव बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले चिकन को धोकर बारीक काट लें।
- चावल को भी अच्छी तरह से धोएं और आधे घंटे के लिए छोड़ दें।
- लहसुन और हरी मिर्च को अच्छी तरह से कूटकर पीस लें।
- प्याज को छीलें और बड़े लच्छेदार काट लें।
- कड़ाही में तेल गर्म करें और गर्म होते ही प्याज डाल दें।
- इस प्याज को तब तक भूने जब तक कि ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए।
- प्याज के गोल्डन ब्राउन होते ही इसमे बारीक किए हुए चिकन को डाल दें। साथ ही उसमे हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट भी मिला दें।
- दोनों को अच्छी तरह से भून लें। चिकन जब भुनकर कलर चेंज कर ले तो इसमे पानी तीन कप डालकर ढंककर पकने दें।
- जब चिकन पक जाए तो इसमे भीगे हुए चावल डाल दें और साथ ही नमक स्वादानुसार डालकर ढंककर पकाएं। जब तक कि चावल पककर अच्छी तरह से बिखरने ना लगे।
- साथ ही कड़ाही का एक्स्ट्रा सारा पानी सोख ना ले।
- सबसे आखिर में इसके ऊपर बारीक कटी हरी धनिया डालें।
- गर्मागर्म सर्व करने के लिए साथ में रायता. चटनी, अचार या फिर किसी मजेदार सी सब्जी के साथ सर्व करें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।