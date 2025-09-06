ब्रेकफास्ट में बनाएं हेल्दी टेस्टी दही उपमा, आसानी से होगा डाइजेस्ट

Dahi upma recipe: ब्रेकफास्ट में कुछ हटके और टेस्टी बनाने का मन है तो आसानी से डाइजेस्ट हो जाने वाला दही उपमा ट्राई करें। इसकी प्लेन रेसिपी बड़े-बूढ़ों के साथ ही छोटे बच्चों के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है।

Sat, 6 Sep 2025 06:37 AM

ब्रेकफास्ट में हर दिन कुछ नया और स्पेशल खाने की जिद होती है। साथ ही ऐसा जो टेस्टी भी लगे और हेल्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। अब इतन सारी कंडीशन के साथ कुछ अलग बनाने का मन है तो दही उपमा ट्राई कर लें। ये रेसिपी आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छी रहेगी और आसानी से पच भी जाएगी। तो सीख लें दही उपमा बनाने की ये रेसिपी।

दही उपमा बनाने की सामग्री आधा कप सूजी

एक कप दही

एक कप पानी

अदरक का छोटा टुकड़ा

हरी मिर्च

हरी धनिया

नमक स्वादानुसार

एक चम्मच देसी घी

राई

सूखी लाल मिर्च

चना दाल

मूंगफली

काजू

करी पत्ता

दही उपमा बनाने की रेसिपी -दही उपमा बनाने के लिए किसी बाउल में दही निकालकर फेंट लें। अब इस दही में बारीक कटी हरी मिर्च, हरी धनिया, बारीक कटी अदरक डालें। साथ ही नमक डालकर फेंट लें और पानी डालकर पतला कर लें।

-अब पैन में तेल डालकर गर्म करें और राई चटकाएं।

-साथ ही लाल मिर्च और चना दाल डालकर फ्राई करें।

-हल्का सा भूनने के बाद मूंगफली डालें और भूनें।

-काजू और करी पत्ता डालने के बाद भूनें और बारीक कटे प्याज को डालकर फ्राई कर लें।

-जब प्याज हल्का सा सुनहरा होने लगे तो सूजी डाल दें।

-सूजी को धीमी फ्लेम पर सारी चीजों के साथ अच्छी तरह से भून लें। जब सूजी भुन जाए तो फेंटी, पानी मिली हुई दही को मिक्स करें।

-धीमी फ्लेम पर चलाते हुए मिक्स करें और पकाएं।

-थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी और बस तैयार है दही उपमा। ब्रेकफास्ट के लिए ये बिल्कुल लाइट होगा, जो आसानी से पच भी जाएगा।