Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीquick breakfast recipe make paneer thecha paratha without stuffing
आटे में पनीर गूंथकर बनाएं चटपटा ठेचा पराठा, ब्रेकफास्ट के लिए है परफेक्ट रेसिपी

आटे में पनीर गूंथकर बनाएं चटपटा ठेचा पराठा, ब्रेकफास्ट के लिए है परफेक्ट रेसिपी

संक्षेप:

Paneer thecha paratha recipe: ब्रेकफास्ट में पराठे से ज्यादा टेस्टी तो कुछ नहीं लगता। लेकिन पराठे को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो हरी मिर्च और मूंगफली से तैयार ठेचा मिलाकर बनाएं टेस्टी पनीर पराठा, सुबह की जल्दीबाजी में भी आसानी से बनकर हो जाएगा रेडी।

Jan 16, 2026 06:58 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ब्रेकफास्ट में कुछ टेस्टी और चटपटा खाने को मिल जाए, जो हेल्दी भी हो तो दिन बन जाता है। अब ज्यादातर नॉर्थ इंडियन घरों में ब्रेकफास्ट की पहली पसंद पराठा ही होता है। तो क्यों ना इसे टेस्टी और हेल्दी दोनों बनाया जाए। जैसे फूड व्लॉगर दिल्ली फूडीज का ये पनीर ठेचा पराठा। जिसे सब्जियों के साथ आटे में गूंथकर तैयार किया गया है। इसका स्वाद तो लाजवाब होगा ही साथ आपको स्टफिंग के झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी। बस नोट कर लें आसान सी रेसिपी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ठेचा पराठा की सामग्री

गेहूं का आटा एक कप

लहसुन 6-7 कलियां

हरी मिर्च 5-6

मूंगफली दो चम्मच

जीरा दो चम्मच

पनीर सौ ग्राम

नमक स्वादानुसार

बारीक कटी हरी धनिया

देसी घी

पानी

ठेचा पराठा बनाने की रेसिपी

  • वैसे तो इस पराठे का नाम चिली पनीर पराठा है लेकिन चूंकि इसमे मूंगफली और हरी मिर्च का पेस्ट मिला है तो इसे ठेचा पराठा कहना ज्यादा अच्छा होगा।
  • चटपटे पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले किसी बड़ी थाली में गेहूं का आटा लें।
  • अब पहले ठेचा तैयार कर लें। ठेचा बनाने के लिए पैन में सरसों का तेल गर्म करें और उसमे जीरा डालें। साथ के साथ हरी मिर्च, लहसुन और मूंगफली के दाने भी डाल दें।
  • इन सारी चीजों को भूनें और गैस की फ्लेम को बंद कर दें।
  • अब इन लहसुन, हरी मिर्च, मूंगफली को इमामदस्ते में कूटकर पेस्ट बना लें। अगर इमामदस्ता नहीं है तो मिक्सी में दरदरा पीस लें। लेकिन ध्यान रहे कि पानी नहीं डालना है।
  • आटे वाले थाली में तैयार पेस्ट को डालें। साथ ही बारीक कटी हरी धनिया भी डाल दें।
  • पनीर को घिसकर डालें और साथ ही घी को मेल्ट कर दो चम्मच डाल दें। जिससे पराठे क्रिस्पी बनकर तैयार हों।
  • अब अच्छी तरह आटे को मिक्स करें और पानी की मदद से आटे को गूंथ लें।
  • पानी की मात्रा का ध्यान रखें नहीं तो आटा ज्यादा गीला हो जाएगा। आटे को नॉर्मल रोटी जैसा गूंथे और ढंक दें।
  • बस इन आटे से रोटियां गोल बेलें और तवे पर बहुत थोड़े से घी को लगाकर सेंके। जिससे कि हेल्थ की चिंता करने वाले भी इस पराठे को आसानी से खा सकें।
  • बस रेडी है गर्मागर्म पराठा, इसे चटनी या रायता के साथ सर्व करें।

ये भी पढ़ें:प्रेशर कुकर में तंदूरी रोटी बनानी है तो सीख लें स्टेप बाई स्टेप गाइड
Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।