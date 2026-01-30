Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीQuick and Easy Pizza Bombs Recipe Perfect Cheesy Snack
झटपट और आसान पिज्जा बॉम्ब्स रेसिपी: मिनटों में तैयार चीजी स्नैक

झटपट और आसान पिज्जा बॉम्ब्स रेसिपी: मिनटों में तैयार चीजी स्नैक

संक्षेप:

अगर आपको पिज्जा का स्वाद पसंद है लेकिन कुछ नया और जल्दी बनने वाला स्नैक चाहिए, तो पिज्जा बॉम्ब्स परफेक्ट ऑप्शन हैं। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से Cheese से लोडेड होते हैं। जानें इसकी रेसिपी-

Jan 30, 2026 12:13 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पिज्जा बॉम्ब्स आजकल एक बेहद पॉपुलर स्नैक बन चुके हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कम समय में कुछ टेस्टी और फन बनाना चाहते हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से भरपूर चीज (cheese) और मसालों से भरे ये छोटे-छोटे बॉल्स बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं। अच्छी बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए ना तो ओवन की जरूरत है और ना ही किसी खास सामग्री की। कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स से आप इन्हें घर पर आसानी से बना सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पिज्जा बॉम्ब्स बनाने के लिए आवश्यक सामग्री

इसके लिए आपको ब्रेड स्लाइस या पिज्जा बेस, चीज (मोजरेला या प्रोसेस्ड), बारीक कटी शिमला मिर्च, प्याज, स्वीट कॉर्न, उबले हुए कॉर्न या ऑलिव्स, पिज्जा सॉस, ऑरेगैनो, चिली फ्लेक्स, नमक और काली मिर्च की जरूरत होगी। फ्राई करने के लिए थोड़ा सा तेल या आप चाहें तो इन्हें एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं।

स्टफिंग की तैयारी: एक बाउल में कटी हुई सब्जियां, चीज, पिज्जा सॉस, ऑरेगैनो, चिली फ्लेक्स, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। यह स्टफिंग पिज्जा बॉम्ब्स का दिल होती है, इसलिए आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें मशरूम या पनीर भी मिला सकते हैं।

पिज्जा बॉम्ब्स कैसे बनाएं? ब्रेड स्लाइस के किनारे काट लें और बेलन से हल्का सा बेल लें ताकि वह पतली हो जाए। अब बीच में 1–2 चम्मच स्टफिंग रखें और चारों तरफ से बंद करके बॉल का शेप दें। ध्यान रखें कि कहीं से खुला ना रहे।

ये भी पढ़ें:पूड़ी के साथ खूब टेस्टी लगती है भंडारे वाली कद्दू की सब्जी, सीखें रेसिपी

फ्राई या बेक करने का तरीका: कढ़ाही में तेल गरम करें और मीडियम आंच पर पिज्जा बॉम्ब्स को सुनहरा होने तक फ्राई करें। अगर आप हेल्दी ऑप्शन चाहते हैं तो इन्हें एयर फ्रायर में 180°C पर 8–10 मिनट तक पकाएं।

कुकिंग हैक- अगर इन्हें तल रहे हैं तो! पिज्जा बॉम्ब्स को तैयार करने के बाद उन्हें कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद फ्राई करें। इससे वो तेल कम सोकेंगे और करारापन भी ज्यादा आएगा।

ये भी पढ़ें:साउथ इंडिया का देसी स्टार: बेन्ने डोसा क्या है और कैसे बनता है?

सर्व करने का तरीका: गरमा-गरम पिज्जा बॉम्ब्स को टोमैटो केचप, चिली सॉस या चीज डिप के साथ सर्व करें। ये बच्चों के टिफिन, पार्टी स्नैक या शाम की भूख के लिए एकदम परफेक्ट हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट में चार साल से काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक साल अमर उजाला में काम किया है। वह एक अनुभवी लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हेल्थ, फिटनेस से लेकर फैशन और रिश्तों की बारीकियों से जुड़ी जानकारी को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाया है। शुभांगी केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की सलाह और व्यक्तिगत अनुभव के साथ ऐसे 'हैंडी टिप्स' साझा करती हैं जो पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। और पढ़ें
Recipes In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।