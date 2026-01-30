झटपट और आसान पिज्जा बॉम्ब्स रेसिपी: मिनटों में तैयार चीजी स्नैक

संक्षेप: अगर आपको पिज्जा का स्वाद पसंद है लेकिन कुछ नया और जल्दी बनने वाला स्नैक चाहिए, तो पिज्जा बॉम्ब्स परफेक्ट ऑप्शन हैं। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से Cheese से लोडेड होते हैं। जानें इसकी रेसिपी-

पिज्जा बॉम्ब्स आजकल एक बेहद पॉपुलर स्नैक बन चुके हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कम समय में कुछ टेस्टी और फन बनाना चाहते हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से भरपूर चीज (cheese) और मसालों से भरे ये छोटे-छोटे बॉल्स बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं। अच्छी बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए ना तो ओवन की जरूरत है और ना ही किसी खास सामग्री की। कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स से आप इन्हें घर पर आसानी से बना सकते हैं।

पिज्जा बॉम्ब्स बनाने के लिए आवश्यक सामग्री इसके लिए आपको ब्रेड स्लाइस या पिज्जा बेस, चीज (मोजरेला या प्रोसेस्ड), बारीक कटी शिमला मिर्च, प्याज, स्वीट कॉर्न, उबले हुए कॉर्न या ऑलिव्स, पिज्जा सॉस, ऑरेगैनो, चिली फ्लेक्स, नमक और काली मिर्च की जरूरत होगी। फ्राई करने के लिए थोड़ा सा तेल या आप चाहें तो इन्हें एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं।

स्टफिंग की तैयारी: एक बाउल में कटी हुई सब्जियां, चीज, पिज्जा सॉस, ऑरेगैनो, चिली फ्लेक्स, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। यह स्टफिंग पिज्जा बॉम्ब्स का दिल होती है, इसलिए आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें मशरूम या पनीर भी मिला सकते हैं।

पिज्जा बॉम्ब्स कैसे बनाएं? ब्रेड स्लाइस के किनारे काट लें और बेलन से हल्का सा बेल लें ताकि वह पतली हो जाए। अब बीच में 1–2 चम्मच स्टफिंग रखें और चारों तरफ से बंद करके बॉल का शेप दें। ध्यान रखें कि कहीं से खुला ना रहे।

फ्राई या बेक करने का तरीका: कढ़ाही में तेल गरम करें और मीडियम आंच पर पिज्जा बॉम्ब्स को सुनहरा होने तक फ्राई करें। अगर आप हेल्दी ऑप्शन चाहते हैं तो इन्हें एयर फ्रायर में 180°C पर 8–10 मिनट तक पकाएं।

कुकिंग हैक- अगर इन्हें तल रहे हैं तो! पिज्जा बॉम्ब्स को तैयार करने के बाद उन्हें कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद फ्राई करें। इससे वो तेल कम सोकेंगे और करारापन भी ज्यादा आएगा।