विंटर स्पेशल: खट्टा-तीखा स्वाद अब मिनटों में! आसान रेसिपी से बनाएं हरी मिर्च का अचार

संक्षेप: Hari Mirch ka Achar Recipe: घर पर बना हरी मिर्च का अचार बाजार वाले अचार से कहीं ज्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट होता है। इसे बनाना आसान है और स्वाद भी बेहद लाजवाब होता है।

Tue, 4 Nov 2025 03:36 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप अपने खाने में थोड़ा तड़का और स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो हरी मिर्च का अचार आपके लिए बेस्ट है। इसे बनाना बहुत आसान है और इसमें ज्यादा मेहनत या समय नहीं लगता। बस कुछ बेसिक मसाले, नींबू का रस, सरसों का तेल और तैयार है घर का बना झटपट अचार। यह अचार पराठे, दाल-चावल, पूरी या खिचड़ी के साथ बेहद स्वादिष्ट लगता है। आइए जानें अचार की सिंपल और झटपट रेसिपी-

आवश्यक सामग्री (Ingredients):

हरी मिर्च – 250 ग्राम (मोटी वाली या कम तीखी)

राई के दाने (सरसों के दाने) – 2 टेबलस्पून

सौंफ – 1 टेबलस्पून

हल्दी पाउडर – 1 टीस्पून

लाल मिर्च पाउडर – 1 टीस्पून (वैकल्पिक)

नमक – स्वादानुसार

नींबू का रस – 2 टेबलस्पून

सरसों का तेल – 4 टेबलस्पून

बनाने की विधि (Method):

  • हरी मिर्च तैयार करें: मिर्चों को धोकर अच्छी तरह सुखा लें। इनके बीच में लंबाई में हल्की चीरा लगा लें।
  • मसाला तैयार करें: एक बाउल में राई, सौंफ, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं।
  • मिर्च में मसाला भरें: अब हर मिर्च में थोड़ा-थोड़ा मसाला भरें।
  • तेल गर्म करें: सरसों का तेल हल्का सा गरम करें (जब तक धुआं निकलने लगे), फिर ठंडा होने दें।
  • अचार मिलाएं: सभी भरी हुई मिर्चें एक साफ जार में डालें, ऊपर से ठंडा हुआ तेल डालें और नींबू का रस मिलाएं।
  • रखने का तरीका: इसे एक दिन धूप में रखें और दो दिन बाद खाने के लिए तैयार हो जाएगा।

टिप्स:

हरी मिर्च का अचार बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अचार में नमी बिल्कुल ना हो, एयरटाइट ग्लास जार में ही स्टोर करें। चाहें तो इसमें थोड़ा सिरका भी डाल सकते हैं ताकि अचार ज्यादा दिनों तक टिके। हरी मिर्च का यह झटपट अचार बनाना बेहद आसान है और इसका स्वाद किसी भी खाने को स्पेशल बना देता है। मसालों की खुशबू और नींबू का खट्टापन इसे और भी स्वादिष्ट बनाते हैं।

