छोले टेस्टी बनाने हैं? मिक्सी में पीसकर बनाएं ये 1 सीक्रेट ग्रेवी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग!

Punjabi Chole Recipe: छोले की सब्जी तो आपने खूब खाई होगी, लेकिन एक बार इस तरीके से बनाकर देखें। इतना मसालेदार और चटपटा स्वाद आएगा कि आप हर बार पूड़ी के साथ ये पंजाबी छोले ही ट्राई करेंगे।

रोज वाली दाल-सब्जी से हटकर कुछ और खाने का मन हो या घर में मेहमान आए हों, छोले बनना जैसे फिक्स है। पूड़ी, चावल, पराठे और भटूरे, हर किसी के साथ ये खूब टेस्टी लगते हैं। आज हम थोड़े से मसालेदार ट्विस्ट के साथ पंजाबी छोले की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पंजाबी छोलों की गाढ़ी ग्रेवी और खुशबूदार मसाले ही इनकी खासियत हैं। इनका स्वाद नॉर्मल छोले से काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। अक्सर ढाबे पर जो छोले आप खाते है, वो पंजाबी छोले ही होते हैं। इनमें सारी मेहनत सिर्फ ग्रेवी बनाने में होती है। एक बार आपने इस रेसिपी से छोले की ग्रेवी बना ली, तो बिल्कुल परफेक्ट पंजाबी छोले बनकर तैयार होंगे। ग्रेवी बनने के बाद ये फटाफट से प्रेशर कुकर में बन जाते हैं, आइए फुल रेसिपी देख लेते हैं।

पंजाबी छोले बनाने के लिए सामग्री मसालेदार और गाढ़ी ग्रेवी वाले पंजाबी छोले बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- छोले (1 कप), जीरा (1 चम्मच), साबुत धनिया (1 चम्मच), सौंफ (1 चम्मच), लौंग (4), हरी इलायची (2), काली मिर्च (4), एक दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री (1), चक्रफूल (1), तेजपत्ता (2), तेल (2 चम्मच), प्याज (2), लहसुन की कलियां (10-12), अदरक का टुकड़ा (1 इंच), टमाटर (3), स्वादानुसार नमक, कसूरी मेथी (1 चम्मच), हींग (1/4 चम्मच), तेल (2 चम्मच), कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर (1 चम्मच), गरम मसाला (आधा चम्मच), ताजा हरा धनिया पत्ता।

इस तरह बनाने पंजाबी छोले की मसालेदार ग्रेवी पंजाबी छोलों की खासियत ही उनकी गाढ़ी ग्रेवी होती है। इसे बनाने के लिए एक कढ़ाही में दो चम्मच तेल गर्म करें। फिर इसमें कुछ खड़े मसाले एड करें, जैसे- जीरा, साबुत धनिया, सौंफ, लौंग, हरी इलायची, साबुत काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री, चक्रफूल और तेजपत्ता। इन्हें पहले चटकने दें, फिर मोटी कटी हुई प्याज डालकर हल्का सा फ्राई कर लें। प्याज हल्की सुनहरी हो जाए तो इसमें अदरक का टुकड़ा और साबुत लहसुन की कलियां एड करें। साथ में मोटा कटा हुआ टमाटर भी।

अब इस ग्रेवी में कुछ बेसिक मसाले एड करें। जैसे - नमक और कसूरी मेथी। सभी चीजें अच्छी तरह मिक्स करें और ढककर टमाटर के सॉफ्ट हों तक इसे पका लें। जैसे ही टमाटर नर्म हो जाएं, गैस बंद करें और ग्रेवी को ठंडा होने दें। फिर इसे मिक्सर में पीसकर एक पेस्ट तैयार कर लें। ग्रेवी का मसाला बनकर तैयार है।

ग्रेवी में ऐसे पकाएं छोले गैस पर एक प्रेशर कुकर चढ़ाएं, उसमें दो चम्मच तेल डालें। तेल गर्म होने पर इसमें तैयार की हुई ग्रेवी एड करें। ग्रेवी को तब तक भूनें, जब तक इसका तेल अलग होना शुरू ना हो जाए। फिर इसमें चुटकी भर हींग, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला डालकर मिक्स करें। ऊपर से बारीक कटा हुआ ताजा हरा धनिया पत्ता एड करें।