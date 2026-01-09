कद्दू से बनाएं ये मजेदार चटनी, स्वाद ऐसा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं

अक्सर कद्दू का इस्तेमाल सब्जी, सूप या हलवे तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन क्या आपने कभी इससे बनी चटनी ट्राई की है? कद्दू की चटनी स्वाद में जितनी अलग है, उतनी ही सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है, जबकि इसका हल्का मीठा स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। सर्दियों के मौसम में जब शरीर को हल्के और पचने में आसान खाने की जरूरत होती है, तब यह चटनी एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है। इमली की खटास, गुड़ की मिठास और मसालों का संतुलन इसे आम चटनियों से अलग पहचान देता है। खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा तेल या भारी मसालों की जरूरत नहीं होती जिससे यह हेल्दी भी रहती है।