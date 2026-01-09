Hindustan Hindi News
रेसिपी
कद्दू से बनाएं ये मजेदार चटनी, स्वाद ऐसा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं

संक्षेप:

कद्दू से बनी यह यूनिक और टेस्टी चटनी स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रखती है। मीठा-तीखा फ्लेवर और आसान रेसिपी इसे सर्दियों की परफेक्ट साइड डिश बनाती है।

Jan 09, 2026 12:43 pm IST
अक्सर कद्दू का इस्तेमाल सब्जी, सूप या हलवे तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन क्या आपने कभी इससे बनी चटनी ट्राई की है? कद्दू की चटनी स्वाद में जितनी अलग है, उतनी ही सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है, जबकि इसका हल्का मीठा स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। सर्दियों के मौसम में जब शरीर को हल्के और पचने में आसान खाने की जरूरत होती है, तब यह चटनी एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है। इमली की खटास, गुड़ की मिठास और मसालों का संतुलन इसे आम चटनियों से अलग पहचान देता है। खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा तेल या भारी मसालों की जरूरत नहीं होती जिससे यह हेल्दी भी रहती है।

चाहे आप इसे गरम पराठों के साथ परोसें, इडली-डोसा के साथ या साधारण दाल-चावल के साथ, कद्दू की यह चटनी हर खाने का स्वाद बढ़ा देती है। अगर आप रोजमर्रा की रेसिपीज से हटकर कुछ नया और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं, तो यह Pumpkin Chutney जरूर आपकी किचन लिस्ट में शामिल होनी चाहिए।

सामग्री (Ingredients):

कद्दू (Pumpkin) – 1 कप (छोटे टुकड़ों में कटा हुआ), सरसों के दाने – 1 छोटा चम्मच, सूखी लाल मिर्च – 2, लहसुन – 2–3 कलियां, अदरक – 1 छोटा टुकड़ा, इमली का गूदा – 1 छोटा चम्मच, गुड़ – 1–2 छोटे टुकड़े, नमक – स्वादानुसार, तेल – 1 छोटा चम्मच

तड़के के लिए: राई – ½ छोटा चम्मच, करी पत्ता – 6–7 पत्ते

स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

  1. कद्दू पकाएं: पैन में थोड़ा पानी डालकर कद्दू को नरम होने तक उबाल लें या स्टीम कर लें। पानी न ज्यादा रखें।
  2. भूनना: कढ़ाही में तेल गर्म करें। सरसों के दाने डालें, फिर सूखी लाल मिर्च, लहसुन और अदरक डालकर हल्का भून लें।
  3. मिक्स करें: अब इसमें उबला हुआ कद्दू डालें और 2–3 मिनट हल्का भूनें ताकि फ्लेवर आ जाए।
  4. पीसना: गैस बंद करें। मिश्रण ठंडा होने पर इसमें इमली, गुड़ और नमक डालकर मिक्सर में दरदरा पीस लें।
  5. तड़का: ऊपर से राई और करी पत्ते का तड़का लगाएं।

अन्य टिप्स:

  • ज्यादा तीखा पसंद हो तो हरी मिर्च डाल सकते हैं।
  • बिना गुड़ के भी बना सकते हैं, लेकिन हल्की मिठास इसे खास बनाती है।
  • 2–3 दिन फ्रिज में स्टोर की जा सकती है।

Shubhangi Gupta

Shubhangi Gupta
