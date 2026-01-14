Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीprotein rich tasty steamed breakfast made with green moong dal vada recipe without soaking
बिना भिगोए हरी मूंग की दाल से बनाएं हेल्दी ब्रेकफास्ट, बच्चे-बड़े सब करेंगे पसंद

बिना भिगोए हरी मूंग की दाल से बनाएं हेल्दी ब्रेकफास्ट, बच्चे-बड़े सब करेंगे पसंद

संक्षेप:

Protein rich breakfast: प्रोटीन से भरपूर हेल्दी ब्रेकफास्ट बच्चों के साथ बड़ों को खिलाना है तो हरी मूंग की दाल से टेस्टी वड़े बनाकर रेडी कर सकते हैं। सबसे खास बात कि इसे बनाने के लिए दाल को पहले से भिगोकर रखने की जरूरत नहीं नोट कर लें बनाने का तरीका।

Jan 14, 2026 09:53 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सुबह के नाश्ते में हर दिन कुछ नया और स्पेशल बनाना होता है। लेकिन साथ ही सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ब्रेकफास्ट में प्रोटीन की मात्रा जरूर होनी चाहिए। ऐसे में हरी मूंग वेजिटेरियन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन बच्चे तो स्प्राउट खाना नहीं चाहते ऐसे में बगैर तैयारी आप हरी मूंग से झटपट स्टीम किए हुए वड़े बनाकर तैयार कर सकती हैं। जिसमे आप टेस्ट ऐड कर इसे स्वादिष्ट बना लें। ये ग्रीन मूंग के वड़े बच्चों और बड़ों सबको पसंद आएंगे। नोट कर लें बनाने का तरीका।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हरी मूंग से झटपट बनाएं टेस्टी वड़ा

आधा कप छिलके वाली हरी मूंग

आधा कप सूजी

गाजर

हरी मिर्च

बारीक कटी हरी धनिया

घिसा हुआ अदरक

नींबू का रस

हल्दी पाउडर

कश्मीरी मिर्च पाउडर आधा चम्मच

एक चुटकी बेकिंग सोडा

तेल ग्रीस करने के लिए

हरी मूंग से बनाएं टेस्टी वड़े

  • मूंग से बने नाश्ते ना केवल टेस्टी होते हैं बल्कि वेजिटेरियन लोगों को प्रोटीन की भी पूर्ति करते हैं। लेकिन किसी रात अगर मूंग की दाल को भिगोना भूल गाईं तो अगले दिन इस झटपट नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसे बनाने के लिए दाल को भिगोने की जरूरत नहीं होगी।
  • सबसे पहले आधा कप हरी मूंग की दाल को लेकर धो लें। फिर इसे कपड़े से पोंछकर सुखा लें।
  • अब इस दाल का पाउडर बना लें। आप चाहें तो दाल के पाउडर में थोड़ा सा लहसुन भी डाल सकती हैं।
  • अब इस दाल के पाउडर में आधा कप सूजी मिलाएं और गर्म पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट बनाकर ढंक दें।
  • इस बीच गाजर, पत्तागोभी, शिमला मिर्च को बारीक चॉप कर लें। या फिर घिस लें।
  • साथ में हरी मिर्च और हरी धनिया को भी काट लें।
  • अब इन सारे मिक्सचर में थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं।
  • साथ में नींबू का रस डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और सबसे आखिरी में एक चुटकी बेकिंग सोडा डालकर मिला दें।
  • जिससे कि पेस्ट थोड़ा फूल जाए और आसानी से अंदर तक पक सके।
  • अब इडली के सांचे में तेल लगाकर ग्रीस करें।
  • अब थोड़ा-थोड़ा पेस्ट सांचे में डालें और बीच में उंगली की मदद से छेद बना दें। जिससे कि ये बड़े का शेप ले लें।
  • दस मिनट में स्टीम में ये पक जाएगा और बस ये रेडी है।
  • इसे आप चटनी और सांभर के साथ खाएं या फिर हींग, प्याज और राई का तड़का लगाकर तैयार कर लें।

ये भी पढ़ें:मकर संक्राति पर बनाएं तिल-गुड़ में दूध मिलाकर टेस्टी मिठाई, नोट कर लें रेसिपी
Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।