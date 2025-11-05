झटपट रेसिपी: प्रोटीन से भरपूर Hummus और Pita ब्रेड घर पर बनाएं आसानी से!

Healthy Hummus and Pita Bread Recipe: अगर आप हेल्दी और टेस्टी स्नैक की तलाश में हैं तो हमस (Hummus) और पीटा ब्रेड एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यह मिडिल ईस्ट की बहुत मशहूर डिश है जो अब भारत में भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। हमस एक क्रीमी डिप है जो उबले चने, ताहिनी (तिल का पेस्ट), ऑलिव ऑयल और नींबू के रस से बनाई जाती है। वहीं, पीटा ब्रेड एक नरम और फूली हुई रोटी की तरह होती है जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। यह स्नैक ना सिर्फ पेट भरने वाला होता है बल्कि प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट से भरपूर भी है। आइए जानें इसे बनाने की आसान विधि-