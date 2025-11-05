Hindustan Hindi News
झटपट रेसिपी: प्रोटीन से भरपूर Hummus और Pita ब्रेड घर पर बनाएं आसानी से!

संक्षेप: हमस और पीटा ब्रेड एक हेल्दी, प्रोटीन-रिच और टेस्टी स्नैक है जिसे आप नाश्ते, लंच या पार्टी में सर्व कर सकते हैं। इसे बनाना बेहद आसान है और यह बाजार से कहीं ज्यादा फ्रेश और स्वादिष्ट लगता है।

Wed, 5 Nov 2025 04:12 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Healthy Hummus and Pita Bread Recipe: अगर आप हेल्दी और टेस्टी स्नैक की तलाश में हैं तो हमस (Hummus) और पीटा ब्रेड एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यह मिडिल ईस्ट की बहुत मशहूर डिश है जो अब भारत में भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। हमस एक क्रीमी डिप है जो उबले चने, ताहिनी (तिल का पेस्ट), ऑलिव ऑयल और नींबू के रस से बनाई जाती है। वहीं, पीटा ब्रेड एक नरम और फूली हुई रोटी की तरह होती है जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। यह स्नैक ना सिर्फ पेट भरने वाला होता है बल्कि प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट से भरपूर भी है। आइए जानें इसे बनाने की आसान विधि-

हमस बनाने की विधि

सामग्री: 1 कप उबले हुए चने, 2 टेबलस्पून ताहिनी (या भुने तिल का पेस्ट), 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 2–3 लहसुन की कलियां, 1 नींबू का रस, स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, सजाने के लिए– ऑलिव ऑयल और पपरिका

विधि:

  • मिक्सर में उबले चने, ताहिनी, लहसुन, नींबू का रस, नमक और जीरा पाउडर डालें।
  • थोड़ा पानी डालकर इसे स्मूद और क्रीमी पेस्ट में ब्लेंड करें।
  • इसमें धीरे-धीरे ऑलिव ऑयल मिलाते जाएं ताकि टेक्सचर रिच बने।
  • तैयार हमस को सर्विंग बाउल में निकालें और ऊपर से ऑलिव ऑयल और पपरिका डालें।

पीटा ब्रेड बनाने की विधि

सामग्री: 1½ कप मैदा या गेहूं का आटा, 1 टीस्पून यीस्ट, 1 टीस्पून शक्कर, ½ टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, ½ कप गुनगुना पानी

विधि:

  • एक कटोरे में यीस्ट, शक्कर और गुनगुना पानी मिलाकर 10 मिनट के लिए रख दें।
  • इसमें आटा, नमक और ऑलिव ऑयल डालकर मुलायम आटा गूंध लें।
  • आटे को 1 घंटे तक ढककर रखें ताकि यह फूल जाए।
  • अब इसे छोटे गोले बनाकर बेलें और गर्म तवे या ओवन में 220°C पर 5–6 मिनट बेक करें। ब्रेड हल्की फूलने लगे तो समझिए तैयार है।

