15 मिनट में बन जाएगा हेल्दी लंचबॉक्स, झटपट बनाए लें प्रोटीन रिच रोटी रोल्स
Tiffin Recipe In 15 Minute: सुबह की भागदौड़ में बच्चे को हेल्दी और प्रोटीन रिच लंचबॉक्स पैक करना चाहती हैं तो इस रेसिपी को नोट कर लें। मात्र 15 मिनट में बना लें ये प्रोटीन से भरपूर रोटी रोल्स।
बच्चों को हर दिन कुछ टेस्टी और न्यूट्रिशन लंच टिफिन में देना होता है। लेकिन सुबह की जल्दीबाजी में ऐसा कम ही होता है कि आप उसे कुछ हेल्दी और न्यूट्रिशस के साथ टेस्टी भी दे सकें। लेकिन ये रेसिपी बिल्कुल कमाल की, ईजी और झटपट बन जाने वाली है। बस कुछ तैयारियों को पहले से की करके रख लें। जिससे सुबह का समय आपका बचेगा और लंचबॉक्स मात्र 15 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो जान लें कैसे बनाएं प्रोटीन रिच रोटी रोल्स रेसिपी।
प्रोटीन रिच रोटी रोल्स की सामग्री
काला चना आधा कप
एक छोटा गाजर
एक छोटा प्याज
ताजी कटी हरी धनिया
आधा चम्मच हल्दी पाउडर
आधा चम्मच धनिया पाउडर
एक चौथाई चम्मच जीरा पाउडर
आधा चम्मच चाट मसाला
नमक स्वादानुसार
एक उबला आलू
एक चम्मच बेसन
गार्लिक बटर
चीज
प्रोटीन रिच रोल्स बनाने की रेसिपी
प्री प्रेप में करें ये काम
- एक दिन पहले ही काले चने उबालकर रख लें। इसके साथ ही सब्जियों को घिस लें और काले चने को चॉपर में डालकर या ग्राइंडर में पल्स मोड ऑन करके बारीक कर लें। ये मिक्सचर आप आसानी से फ्रिज में रख सकती हैं।
- इसके साथ ही रात को कुछ एक्स्ट्रा रोटियां बनाकर रख लें। बासी रोटी फायदेमंद होती है और सुबह इनका रोल्स ज्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा।
- साथ ही आलू को भी उबालकर फ्रिज में रख लें।
- गार्लिक बटर घर में तैयार कर लें और फ्रिज में रखें। ये और भी कई डिशेज में डिप की तरह काम करती है।
- बस अगली सुबह रोटी रोल्स बनाने के लिए काले चने के मिक्सचर को निकालें और उसमे उबले आलू और बेसन को डालकर मैश कर लें।
- फिर धनिया, जीरा, चाट मसाला, फ्रेश कटी हरी धनिया डालकर मिक्स करें।
- साथ में स्वादानुसार नमक भी डाल दें।
- रोटी के ऊपर इस तैयार मिक्सचर को एक समान तरीके से फैलाएं।
- फिर तवा गर्म करें और थोड़ा सा घी डालकर मिक्सचर वाले साइड को सेंक लें। जिससे ये क्रिस्पी हो जाए।
- प्लेट में निकाल लें और चने के मिक्सचर पर चीज घिस कर डाल दें। अब इसे दोनों तरफ से फोल्ड करें।
- ग्रिल्ड तवा गर्म करें और बटर गार्लिक तवे पर लगाकर तैयार फोल्ड रोटी को रखकर धीमी आंच पर सेंक लें। जिससे ये बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाए।
- बस रेडी है मजेदार प्रोटीन रिच रोटी रोल्स।
- पहले से तैयारी करके रखी तो मॉर्निंग में ये रोटी रोल्स मात्र 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाएंगे। 2 रोटियों के रोल्स आपके 7-10 साल के बेटे के लंच में देने के लिए पर्याप्त होगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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