रात की बची हुई रोटियों से बना डालें फटाफट प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, नोट कर लें रेसिपी
Lrftover Roti Rolls: रात की बची हुई रोटियों से सुबह फटाफट बच्चे के लिए हेल्दी और प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो सकता है। जिसे आप आसानी से स्कूल के लंचबॉक्स में भी दे सकती हैं। तो बस नोट कर लें बनाने का आसान तरीका।
सुबह की जल्दीबाजी में कई बार बच्चों के टिफिन या ब्रेकफास्ट में हेल्दी और प्रोटीन रिच फूड्स नहीं मिल पाते। लेकिन बच्चों की सेहत से समझौता तो कोई भी मां नहीं करना चाहेगी। इसलिए रात की बची हुई रोटियों से ही ये टेस्टी और प्रोटीन रिच हेल्दी रोल्स को तैयार कर दें। जिसे बनाने में ना ज्यादा टाइम लगेगा और ना ही ज्यादा मेहनत। बस कुछ मिनटों में ही प्रोटीन रिच लोडेड रोटी रोल्स बनकर रेडी हो जाएंगे। जिसे आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी आसानी से दे सकती हैं। तो बस नोट कर लें बनाने की सामग्री और रेसिपी।
प्रोटीन रिच रोटी रोल्स बनाने की सामग्री
4-5 बची हुई रोटियां
दो सौ ग्राम काले उबले चने
एक प्याज बारीक कटा हुआ
एक चौथाई कप पीली शिमला मिर्च
एक चौथाई कप गाजर या लाल शिमला मिर्च
एक चौथाई कप हरी शिमला मिर्च
बारीक कटा एक चम्मच लहसुन
एक चम्मच जीरा
लाल मिर्च पाउडर
काली मिर्च पाउडर एक चम्मच
नमक स्वादानुसार
धनिया की पत्तियां बारीक कटी हुई
दो चम्मच तेल
हरी चटनी
मेयोनीज या हैंग कर्ड
प्रोटीन रिच रोटी रोल्स बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले शिमला मिर्च और प्याज को बिल्कुल बारीक काट लें।
- काले चनों को पहले से ही उबालकर रख लें।
- अब बस कड़ाही में तेल डालकर गर्म करें और जीरा डालें। साथ ही बारीक कटी प्याज डालकर भूनें।
- प्याज के साथ ही बारीक कटे लहसुन भी डाल दें।
- साथ ही हरी, पीली और लाल शिमला मिर्च को भी डालकर मिक्स कर लें।
- अब उबले काले चने को पोटैटो मैशर से मैश कर लें या फिर करछूल की मदद से भी मैश कर सकती हैं।
- इसे सब्जियों के साथ डालें और ऊपर से बेसिक मसाले लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालकर मिक्स करें
- बस अब रोटियों को रखें और ऊपर से हरी चटनी लगाकर फैलाएं।
- इसके ऊपर मेयोनीज रखें और साथ ही बच्चों के लिए गोल आकार में कटे प्याज और टमाटर भी लगा दें।
- ऊपर से तैयार चने के मिक्सचर को रखें और टाइटली रोल करें। जिससे मिक्सचर बाहर ना निकलें।
- साइड्स पर आटे का घोल लगाकर चिपकाएं या फिर बटर से चिपकाकर बिल्कुल क्रिस्पी होने तक सेंक लें।
- रेडी है गर्मागर्म क्रिस्पी रोल्स, जिसे खाकर बच्चे हर दिन खाने की डिमांड करेंगे।
