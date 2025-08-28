वेट लॉस डाइट में चाहिए टेस्ट तो बनाएं प्रोटीन रिच सोया चाप कटलेट, नोट कर लें रेसिपी

Soya Chap Cutlet Recipe: प्रोटीन रिच फूड खाना है और आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये मजेदार सी सोया चाप कटलेट बना कर खाएं। इसे बनाना आसान है और इसका टेस्ट भी लाजवाब लगेगा। तो बस नोट कर लें बनाने का तरीका और ब्रेकफास्ट में खाएं।

Thu, 28 Aug 2025 10:28 AM

वेट लॉस करना काफी सारे लोगों को मुश्किल लगता है। क्योंकि फीकी और बेस्वाद डाइट खाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन परेशान होने की जरूरत नही हैं। काफी सारी रेसिपी बिना फ्राई किए बन सकती हैं। जो ना केवल प्रोटीन रिच होगी बल्कि उसमे टेस्ट भी होगा। जैसे ये प्रोटीन से भरपूर सोया चाप की रेसिपी। जो वेजिटेरियन लोगों के लिए बेस्ट हैं। जिन्हें अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए कई बार केवल स्प्राउट्स या दाल पर ही टिका रहना पड़ता है। तो बस सीख लें बिल्कुल फटाफट बन जाने वाली सोया चाप कटलेट की रेसिपी।

सोया चाप कटलेट बनाने की सामग्री सोया चंक्स एक कप

बेसन ( मैदा और कॉर्नफ्लोर को छोड़कर)

बारीक कटा प्याज

बारीक कही हरी धनिया

दो से तीन हरी मिर्च बारीक कटी हुई

हल्दी

धनिया पाउडर

नमक स्वादानुसार

चाट मसाला

लाल मिर्च पाउडर

अदरक का पेस्ट

सोया चाप कटलेट बनाने की रेसिपी -सोया चाप कटलेट बनाने के लिए मैदा या कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल ना करें। इससे डिश वेटलॉस के लिए नहीं रह जाएगी। इसलिए मैदे की बजाय बेसन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये प्रोटीन रिच रहेगी।

-सबसे पहले पैन में पानी गर्म करें और उसमे सोया चंक्स को डाल कर उबाल लें।

-करीब 12-15 मिनट के बाद पानी को फेंक दें और सोया चंक्स को मिक्सर जार में डालकर पीस लें। ध्यान रहे कि पानी नहीं डालना है और इसे पेस्ट नहीं बनाना। हल्का दरदरा ही सोया चंक्स को रखना है।

-अब इस पिसे हुए सोया चंक्स में बेसन डालकर मिक्स करें।

-साथ ही बारीक कटी हरी धनिया, हरी मिर्च डालें और साथ में बारीक कटा प्याज भी मिला दें। अगर चाहें तो कुछ सब्जियां जैसे कैप्सिकम, गाजर, बींस भी ऐड कर सकती हैं।

-साथ में थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च डालें और धनिया पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें।

-नमक स्वादानुसार डालकर मिक्स करें। खट्टापन चाहिए तो अमचूर या नींबू के रस की दो से तीन बूंद डाल दें।

-अच्छी तरह से मिक्स करें और कटलेट का शेप दें। ओवल या राउंड शेप में कटलेट तैयार करें और इसे थोड़ा पतला ही रखें। जिससे कि ये आसानी से अंदर तक पक जाए।

-पैन पर हल्का सा तेल लगाएं और इसे धीमी आंच पर सिंकने दें।

-सेंकते वक्त इसे एक मिनट के लिए ढंक दें। ऐसा करने से कटलेट जल्दी से अंदर तक पक जाएंगे।