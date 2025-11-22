फटने के डर से नहीं बनातीं पनीर का पराठा तो नोट कर लें ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी

पनीर का पराठा टेस्ट में लाजवाब होने के साथ ही सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। अगर आप प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेते हैं तो वेजिटेरियन लोगों के लिए ये बेस्ट सोर्स हो सकता है। जो टेस्टी होने के साथ ही हेल्दी भी है। लेकिन पनीर का पराठा बनाने में काफी मुश्किल होती है। अक्सर पराठा फट जाता है और सारी पनीर बाहर आ जाती है। इस तरह के झंझट से बचने के लिए ज्यादातर लोग पनीर का पराठा बनाना अवॉएड करते हैं। लेकिन अगर आप बिना फटे सारे पराठे बनाकर तैयार करना चाहती हैं तो पनीर का पराठा बनाने की ये खास ट्रिक वाली रेसिपी को नोट कर लें।