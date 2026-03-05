होली के बाद पेट को दें आराम, फ्रेश मटर-पालक वाली 'लाइट' खिचड़ी है बेस्ट डिटॉक्स मील
Matar Palak Khichdi Recipe : मखमली हरी बनावट और मीठी मटर के दानों से भरी यह खिचड़ी उन दिनों के लिए एकदम परफेक्ट है, जब आप कुछ हल्का लेकिन बेहद लजीज खाना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है हेल्दी और टेस्टी हरियाली मटर-पालक खिचड़ी रेसिपी।
Holi Post Detox Meal Diet : होली के रंग खेलने और पकवानों के जायके चखने के बाद, कई बार पेट की हालात खराब हो जाती है। ऐसे में पेट को थोड़े आराम और जुबान को ताजगी की तलाश होती है, अगर आपका हाल भी कुछ ऐसा ही है तो ट्राई करें 'हरियाली मटर-पालक खिचड़ी'। त्योहारों के बाद पेट को आराम पहुंचाने के लिए यह एक बेहतरीन डिटॉक्स मील है। साधारण खिचड़ी को जब पालक और ताजी मटर के साथ बनाया जाता है, तो इसका स्वाद और पोषण दोनों बढ़ जाते हैं। मखमली हरी बनावट और मीठी मटर के दानों से भरी यह खिचड़ी उन दिनों के लिए एकदम परफेक्ट है, जब आप कुछ हल्का लेकिन बेहद लजीज खाना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है हेल्दी और टेस्टी हरियाली मटर-पालक खिचड़ी रेसिपी।
मटर-पालक खिचड़ी बनाने के लिए सामग्री
-1 कप चावल (बासमती)
-½ कप मूंग दाल (पीली या छिलके वाली)
-1 कप ताजी हरी मटर
-1 कप पालक की प्यूरी (उबली और पिसी हुई)
-1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट
-2 बड़े चम्मच घी/तेल
खड़े मसाले
-1 तेजपत्ता
-1 इंच दालचीनी
-2-3 लौंग
-1 छोटा चम्मच -जीरा
-एक चुटकी हींग
-हल्दी और नमक स्वादानुसार
मटर-पालक खिचड़ी बनाने की विधि
मटर-पालक खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले चावल और दाल को धोकर 20 मिनट के लिए भिगोकर अलग रख दें। इसके बाद पालक को साफ करके अच्छी तरह धो लें। अब साफ किए हुए पालक को हल्का उबालकर (blanch) ठंडे पानी में डालने के बाद पीसकर पेस्ट बना लें। अब खिचड़ी में तड़का लगाने के लिए प्रेशर कुकर में घी गरम करके उसमें जीरा, हींग और खड़े मसाले डालकर तब तक भूनें, जब तक मसालों की खुशबू ना आने लगे। इसके बाद प्रेशर कुकर में अदरक-मिर्च का पेस्ट डालकर भूनें।
सब्जी और पेस्ट : अब इस स्टेज पर कुकर में ताजी हरी मटर डालकर 2 मिनट तक और भूनने के बाद इसमें पालक की प्यूरी डाल दें। इसके बाद कुकर में भीगे हुए चावल और दाल डालकर थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें हल्दी, नमक और लगभग 4 कप पानी डालें। (खिचड़ी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी कम-ज्यादा कर सकते हैं)। अब कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम आंच पर 3-4 सीटी आने तक खिचड़ी को पकाएं।
फिनिशिंग टच : 4 सीटी आने के बाद गैस बंद करके कुकर का प्रेशर निकलने का इंतजार करें। उसके बाद कुकर का ढक्कन खोलें और खिचड़ी के ऊपर थोड़ा और देसी घी और बारीक कटा हरा धनिया डालें। आपकी टेस्टी और हेल्दी मटर-पालक खिचड़ी बनकर तैयार है। इसे दही, अचार और पापड़ के साथ गर्मागर्म सर्व करें।
खिचड़ी का जायका बढ़ाएगा टिप-
खिचड़ी परोसते समय इसके ऊपर लहसुन और सूखी लाल मिर्च का तड़का अलग से लगाएं। इससे खिचड़ी का स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।