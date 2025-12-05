बची हुई रोटियों से सिर्फ 10 मिनट बन जाएंगे खस्ता समोसे, बिना तेल के भी लगते हैं खूब टेस्टी!

संक्षेप: Samosa From Leftover Rotis: पूनम देवनानी ने बची हुई रोटियों से समोसा बनाने की बड़ी जबरदस्त से रेसिपी साझा की है। बेस्ट बात है कि बिना तले सिर्फ 10 मिनट में एकदम खस्ता और मसालेदार समोसे बनाकर आप तैयार कर लेंगी।

बच्चे हों या बड़े, घर में सभी की डिमांड होती हैं कि उन्हें कुछ अच्छा खाना है। अब ये रोज-रोज अच्छा कहां से लाया जाए, हर गृहिणी के लिए ये सबसे बड़ा सवाल होता है। आज हम आपको झटपट बनने वाले ऐसे स्नैक की रेसिपी बता रहे हैं, जो सिर्फ बची हुई रोटियों और कुछ आलू से बनकर तैयार हो जाएगी। खाने में भी बड़ी टेस्टी है और बनाने में एकदम आसान। जी हां, पूनम देवनानी ने बची हुई रोटियों से समोसा बनाने की बड़ी जबरदस्त से रेसिपी साझा की है। बेस्ट बात है कि बिना तले सिर्फ 10 मिनट में एकदम खस्ता और मसालेदार समोसे बनाकर आप तैयार कर लेंगी। तो चलिए इसकी डिटेल्ड रेसिपी जान लेते हैं।

समोसा बनाने के लिए सामग्री बची हुई रोटियों से समोसा बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं - 1 चम्मच तेल, सौंफ (1 चम्मच), साबुत धनिया (1 चम्मच), जीरा (1 चम्मच), चुटकी भर हींग, 2 हरी मिर्च (कटी हुई), धनिया पाउडर (1 चम्मच), लाल मिर्च पाउडर (1 चम्मच), हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर (आधा चम्मच), सादा नमक, काला नमक (आधा चम्मच), गरम मसाला (आधा चम्मच), चीनी (1 चम्मच), मटर (1 कप), 4 उबले हुए आलू, हरा धनिया पत्ता, बची हुई रोटियां और तेल।

ऐसे बनाएं बची हुई रोटी से खस्ता समोसा सबसे पहले एक पैन में 1 चम्मच तेल गर्म कर लें। अब इसमें सौंफ, साबुत धनिया, जीरा, चुटकी भर हींग और हरी मिर्च डालकर भून लें। अब इसमें हरी मटर के दाने मिलाएं। ऊपर से कुछ बेसिक मसाले जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अमचूर पाउडर, काला नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ी सी चीनी एड करें। अब मटर को अच्छी तरह भुनने दें। इसके बाद उबले हुए आलू अच्छी तरह मैश कर के इसमें एड करें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर के पका लें, फिर ऊपर से हरा धनिया पत्ता डालकर मिश्रण कंप्लीट करें।