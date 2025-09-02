पोहा पसंद करने वाले जरूर ट्राई करें खीरा पोहा, स्वाद और सेहत का जबरदस्त डोज है रेसिपी
Cucumber Poha Recipe : यह रेसिपी टेस्टी होने के साथ झटपट बनकर तैयार हो जाती है। इतना ही नहीं इस रेसिपी में मौजूद कम तेल, भरपूर फाइबर और कई सारे विटामिन इसे सेहत के लिए अच्छा बनाते हैं। आइए जानते हैं कैसे बनाई जाती है टेस्टी खीरा रेसिपी।
Cucumber Poha Recipe : अगर आप खुद को पोहा लवर मानते हैं और रोजाना सुबह-शाम नाश्ते में पोहा बनाकर खाना चाहते हैं तो ये खबर आपको पसंद आने वाली है। जी हां, आज की रेसिपी में हम आपके साथ सिंपल पोहा रेसिपी नहीं बल्कि खीरा पोहा रेस्पी शेयर करने वाले हैं। यह रेसिपी टेस्टी होने के साथ झटपट बनकर तैयार हो जाती है। इतना ही नहीं इस रेसिपी में मौजूद कम तेल, भरपूर फाइबर और कई सारे विटामिन इसे सेहत के लिए अच्छा बनाते हैं। आइए जानते हैं कैसे बनाई जाती है टेस्टी खीरा रेसिपी।
खीरा पोहा बनाने के लिए सामग्री
-1 खीरा
-1 कटोरी पोहा
-2 कटी हुई हरी मिर्च
-नमक स्वादानुसार
-नींबू का रस स्वादानुसार
-5 करी पत्ता
-3 चम्मच बादाम, चना दाल
-आधा छोटा चम्मच सरसों
-2 चम्मच सरसों का तेल
-धनिया पत्ता गार्निश करने के लिए
खीरा पोहा बनाने का तरीका
खीरा पोहा बनाने के लिए सबसे पहले पोहा को छलनी में डालकर पानी से धो लें। इसके बाद पोहा को 5 मिनट के लिए अलग रख दें। अब एक पैन में तेल गरम करके उसमें राई डालकर चटकने दें। जब राई चटकने लगे तो करी पत्ता, हरी मिर्च और मूंगफली डालकर हल्का भून लें।
इसके बाद पैन में हल्दी पाउडर, कद्दूकस किया हुआ खीरा डालकर 2 मिनट तक और भूनें। सभी चीजों के अच्छे से पक जाने के बाद भीगा हुआ पोहा और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाकर धीमी आंच पर 5 मिनट ढककर पकाएं। इसके बाद गैस बंद करके पोहे में नींबू का रस और ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डालकर गरमागरम सर्व करें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।