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पिज्जा का स्वाद, पॉकेट के अंदर! घर पर बनाएं ये मजेदार स्नैक

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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पिज्जा खाने का मन है, लेकिन इस बार कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं? तो घर पर पिज्जा पॉकेट बनाएं। बाहर से कुरकुरे और अंदर से चीजी ये छोटे-छोटे पॉकेट्स बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। नोट कर लें सिंपल रेसिपी-

Pizza Pocket recipe
पिज्जा जैसा स्वाद चाहिए, लेकिन कुछ नया खाना है? पिज्जा पॉकेट की ये रेसिपी ट्राई करें।

पिज्जा का नाम सुनते ही चीज, सब्जियों और सॉस का स्वाद याद आने लगता है। लेकिन हर बार वही पिज्जा खाने के बजाय इस बार कुछ अलग ट्राई क्यों ना किया जाए? पिज्जा पॉकेट देखने में छोटे पैकेट जैसे होते हैं, लेकिन इनके अंदर पिज्जा का वही मजेदार स्वाद छिपा होता है। बाहर से हल्के कुरकुरे और अंदर से चीजी ये पॉकेट बच्चों को भी खूब पसंद आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती। घर में मौजूद चीजों से ही इनकी फिलिंग बन जाएगी और स्वाद एकदम रेस्टोरेंट वाला। तो चलिए जानते हैं घर पर पिज्जा पॉकेट बनाने का आसान तरीका।

पिज्जा पॉकेट के लिए क्या चाहिए?

  1. आउटर लेयर के लिए: 2 कप मैदा, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच तेल, पानी जरूरत के अनुसार
  2. अंदर की फिलिंग के लिए: आधा कप प्याज, आधा कप शिमला मिर्च, आधा कप स्वीट कॉर्न, आधा कप कद्दूकस किया चीज, 2 बड़े चम्मच पिज्जा सॉस, थोड़ा नमक, थोड़ी लाल मिर्च, मिक्स्ड हर्ब्स

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स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

  • सबसे पहले आटा गूंथें

एक बर्तन में मैदा लें। इसमें नमक और तेल डालें। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें। इसे ढककर करीब 15 मिनट के लिए रख दें।

  • अब बनाएं पिज्जा वाली फिलिंग

एक बर्तन में प्याज, शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न लें। इसमें पिज्जा सॉस, चीज, नमक, लाल मिर्च और थोड़ा मसाला डालें। अब सारी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। बस, आपकी फिलिंग तैयार है। फिलिंग में आप अपनी पसंद की दूसरी सब्जियां भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज्यादा चीज पसंद है तो ज्यादा भी डाल सकते हैं।

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  • पॉकेट कैसे बनाएं?

आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें। एक लोई को थोड़ा पतला बेल लें। अब इसके बीच में एक से दो चम्मच फिलिंग रखें। आटे को मोड़कर किनारों को बंद कर दें। किनारों पर थोड़ा पानी लगाकर उंगलियों से दबाएं। चाहें तो कांटे की मदद से किनारों पर निशान भी बना सकते हैं। इससे पॉकेट अच्छे से बंद हो जाएगा।

  • अब बेक करें या तलें

अगर आप कम तेल वाला स्नैक चाहते हैं तो इन्हें बेक कर सकते हैं। पॉकेट को बेकिंग ट्रे पर रखें और ऊपर से थोड़ा दूध लगाएं। पहले से गर्म किए हुए ओवन में इन्हें सुनहरा होने तक पकाएं। अगर आपको तले हुए पिज्जा पॉकेट पसंद हैं, तो कड़ाही में तेल गर्म करें और इन्हें धीमी से मध्यम आंच पर तलें। जब ये सुनहरे और कुरकुरे हो जाएं, तो बाहर निकाल लें।

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ये 2 बातें ध्यान रखें!

  1. पॉकेट में बहुत ज्यादा फिलिंग ना भरें। इससे उसे बंद करने में परेशानी होगी और पकाते समय चीज बाहर निकलने के चांसेस भी रहेंगे।
  2. किनारों को अच्छी तरह बंद करें और तलते समय फ्लेम बहुत तेज ना रखें। इससे पॉकेट बाहर से जल्दी पका हुआ दिखेगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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