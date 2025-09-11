पितृ पक्ष 2025 : श्राद्ध में पितरों के प्रसाद में जरूर बनाई जाती है उड़द दाल, ये है बनाने की सही तरीका pitru paksha 2025 know how to make urad dal recipe prasad without lehsun pyaaz to offer ancestors during shradh, रेसिपी - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीpitru paksha 2025 know how to make urad dal recipe prasad without lehsun pyaaz to offer ancestors during shradh

पितृ पक्ष 2025 : श्राद्ध में पितरों के प्रसाद में जरूर बनाई जाती है उड़द दाल, ये है बनाने की सही तरीका

Pitru Paksha 2025 Prasad Recipe : श्राद्ध में बिना लहसुन प्याज वाली रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये उड़द दाल रेसिपी आपके काम आने वाली है। यह रेसिपी खाने में जितनी टेस्टी है बनाने में भी उतनी ही आसान भी है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है श्राद्ध वाली उड़द दाल रेसिपी।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 09:43 AM
share Share
Follow Us on
पितृ पक्ष 2025 : श्राद्ध में पितरों के प्रसाद में जरूर बनाई जाती है उड़द दाल, ये है बनाने की सही तरीका

हिंदू धर्म में पितृ पक्ष 2025 का विशेष महत्व माना गया है। इन 15 दिनों में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध, तर्पण आदि करते हैं। श्राद्ध 2025 के दौरान पितरों को भोग लगाने की परंपरा सदियों पुरानी है। इस दौरान कुछ खास चीजों का भोग पितरों को लगाया जाता है। ऐसी ही चीजों में उड़द दाल भी शामिल होती है। अगर आप भी पितृ पक्ष के दौरान उड़द दाल बनाने वाले हैं लेकिन बिना लहसुन प्याज वाली रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये उड़द दाल रेसिपी आपके काम आने वाली है। यह रेसिपी खाने में जितनी टेस्टी है बनाने में भी उतनी ही आसान भी है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है श्राद्ध वाली उड़द दाल रेसिपी।

उड़द दाल बनाने के लिए सामग्री

-1 कटोरी धुली हुई उड़द दाल

-2 टमाटर

-1 इंच लंबा कटा अदरक का टुकड़ा

-1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर

-2 टेबलस्पून हरा धनिया

-2 टेबलस्पून देसी घी

-नमक स्वादानुसार

-1 चुटकी हींग

-1/2 टी स्पून हल्दी

-1 टी स्पून जीरा

उड़द दाल बनाने का तरीका

श्राद्ध के प्रसाद के लिए उड़द दाल बनाने के लिए सबसे पहले उड़द दाल को अच्छी तरह धोकर कटे हुए अदरक, और टमाटर के साथ कुकर में डाल दें। इसके बाद कुकर में हल्दी और स्वादानुसार नमक और जरूरत अनुसार पानी डालकर बंद करके गैस पर चढ़ाकर 4 सीटियां आने दें। जैसे ही सीटियां आ जाएं गैस बंद करके कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज होने दें। इसके बाद दाल को एक बर्तन में निकालकर अलग रख दें। अब एक कड़ाही में घी डालकर मीडियम आंच पर गर्म करें। गर्म घी में हींग, जीरा और अदरक डालकर कुछ देर भूनें। इसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर डालकर 1 मिनट और भूनें। इसके बाद यह तड़का उबली हुई उड़द दाल में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दें। आपकी टेस्टी तड़के वाली उड़द दाल बनकर तैयार है।

Recipe Corner Shradh dates

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।