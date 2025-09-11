पितृ पक्ष 2025 : श्राद्ध में पितरों के प्रसाद में जरूर बनाई जाती है उड़द दाल, ये है बनाने की सही तरीका

Pitru Paksha 2025 Prasad Recipe : श्राद्ध में बिना लहसुन प्याज वाली रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये उड़द दाल रेसिपी आपके काम आने वाली है। यह रेसिपी खाने में जितनी टेस्टी है बनाने में भी उतनी ही आसान भी है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है श्राद्ध वाली उड़द दाल रेसिपी।

हिंदू धर्म में पितृ पक्ष 2025 का विशेष महत्व माना गया है। इन 15 दिनों में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध, तर्पण आदि करते हैं। श्राद्ध 2025 के दौरान पितरों को भोग लगाने की परंपरा सदियों पुरानी है। इस दौरान कुछ खास चीजों का भोग पितरों को लगाया जाता है। ऐसी ही चीजों में उड़द दाल भी शामिल होती है। अगर आप भी पितृ पक्ष के दौरान उड़द दाल बनाने वाले हैं लेकिन बिना लहसुन प्याज वाली रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये उड़द दाल रेसिपी आपके काम आने वाली है। यह रेसिपी खाने में जितनी टेस्टी है बनाने में भी उतनी ही आसान भी है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है श्राद्ध वाली उड़द दाल रेसिपी।

उड़द दाल बनाने के लिए सामग्री -1 कटोरी धुली हुई उड़द दाल

-2 टमाटर

-1 इंच लंबा कटा अदरक का टुकड़ा

-1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर

-2 टेबलस्पून हरा धनिया

-2 टेबलस्पून देसी घी

-नमक स्वादानुसार

-1 चुटकी हींग

-1/2 टी स्पून हल्दी

-1 टी स्पून जीरा